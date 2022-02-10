مواصفات سيارة لكزس lexus lx 2022 اليابانية فئة SUV الفاخرة

سيارة لكزس lexus lx 2022 أسطورة الدفع الرباعي في الوطن العربي والمنافس القوي لى تويوتا لاندكروزر، تم إدخال العديد من التحديثات على الإصدار الجديد، واستبدال المحرك القديم بأخر أكثر قوه، وأقل استهلاك للوقود، ترتكز لكزس على منصة ga-f، مما جعل وزنها يقل بمعدل 200 كيلو جرام، تسارعها أفضل من زي قبل، على الرغم من أنها لم تصمم لذلك، أصبحت أكثر صلابة، واحترافية في التعامل مع الطرق القاسية، تشتمل على 5 أوضاع للقيادة، تظهر قوتها عند المنحدرات والإنعطافات لأنها مزودة بأحدث التقنيات للتعامل مع تلك الأوضاع بكل سلاسة.

سيارة لكزس lexus lx 2022

تملك لكزس 2022 نظام رائع يختص بالتحكم في عملية الزحف، والتعامل مع التضاريس المختلفة، أياً كانت طبيعية الطرق ستتعامل معها بكل ثبات وقوة، سواء كانت الأرض رملية، أو وحلة، أو يغطيها الثلج، لذا لكزس تملك شعبية بين محبي تلك الفئة من السيارات على مستوي العالم، التصميم الخارجي لها مميز، يظهر فخامتها، لتخفيف وزنها استخدم الألمونيوم في غطاء المحرك، والأبواب، ذلك للتحسين من قدراتها على المناورة، تتوفر في الأسواق بخمس فئات مختلفة.

قوة أداء lexus lx 2022

تقدم سيارة لكزس أداء ثوري مع محرك جديد تم تزويدها به، كل الفئات تشتمل على نفس المحرك من النوع التوربيني تبلغ قوته 409 حصان، مزدوج 6 أسطوانات موفر في استهلاك الوقود، على عكس القديم الذي كان يأخذ عليه استهلاكه العالى للبنزين، أيضا تم استبدال ناقل الحركة السابق بجديد 10 سرعات أتوماتيك، قوة التسارع هي 6،9 ثانية للوصول إلى 100 كيلو.

تصميم لكزس lexus lx 2022 الخارجي

التصميم الخارجي لها، ملفت للأنظار تتمتع بقوة وجرأة، المنصة التى تم تزويدها بها جعلتها أكثر صلابة عن الطرازات السابقة بمعدل 20%، الشباك الأمامية أنيقة هجومية بسبع قضبان، ثلاثية الأبعاد، تأتي المصابيح الأمامية على شكل L، كذلك المصابيح الخلفية تأتي بنفس الشكل، كل الفئات تأتي بفتحة سقف كهربائية، يدعم مظهرها الخارجي عجلات ضخمة قياس 20 بوصة أو 22، مع أقواس سميكة لمظهر عصري.

أسعار لكزس 2022 في مصر والسعودية