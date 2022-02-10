نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة فولكس فاجن 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فولكس فاجن نتطرق لها من خلال تلك السطور المقبلة، حيث تعتبر أهم أنواع السيارات هي تلك السيارة التي تتمتع بالفخامة وكلاسيكية التصميم ذي القوة والمتانة مع البراعة في تصميم ملحقات السيارة بمنتهى الأناقة العصرية ممزوجة بروعة الأداء، ومن خلال هذه من السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول السيارة من نوع موديل فولكس فاجن، مع بيان أهم ما يتعلق بالسيارة وتجهيزاتها، وأهم ما يخص تكلفة شرائها بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة فولكس فاجن

المواصفات مع بيان اسعار سيارة فولكس فاجن نتعرف عليه عبر تلك المراجعة التي تتضمنها تلك السطور القليلة المقبلة حيث أن مواصفات السيارة من أهمها كما سبقت الإشارة أن التصميم من الخارج ممتاز بقوته فضلا عن توفر المواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة فولكس فاجن

مواصفات سيارة فولكس فاجن نتعرف عليها فيما يأتي من تلك الفقرات القادمة:

السيارة تعد حاملة لأقوى الماركات المصنعة للسيارات وهي ماركة ألمانية تتيح أقوى المواصفات للموديل.

متوفر نها عدد ثمانية طرز ونسخ مختلفة.

المحرك بقوة تعدل مائة وثمنين حصان.

السيارة عاملة بالنظام الخاص بالدفع الأمامي.

المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات.

الصندوق الخاص بالسرعات من النوع الأوتوماتيك.

السيارة بوزن يقرب من طن ونصف.

التسارع خلال أقل من ثمان ثواني.

تجهيزات السيارة فولكس فاجن

من أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة فولكس فاجن ما يأتي:

الإطارات متوفرة بعدد من القياسات المختلفة من سبعة عشر إلى تسعة عشر بوصة.

الوقود المستهلك يعد لترا واحد كل مائة كم.

متوفر بالسيارة المكابح التي تمنع الانغلاق.

متواجد أيضا الوسائد من النوع الهوائي لمنع الرضوض والاصطدامات.

متوفر نظام كامل للمراقبة للمناطق الأمامية.

متوفر النظام الديناميك للإضاءة.

أهم مميزات فولكس فاجن

يتواجد بمقصورتها من الداخل المكيف الأوتوماتيك.

الراديو مدمج بالسيارة.

متواجد الشاشة التاتش بمقاس سبعة بوصة.

متواجد نظام ملاحة يعد مطور.

سعر السيارة

السيارة من هذا الموديل للفئة الأقل يصل لنحو خمسة وعشرين دولار أمريكي وما يوازيه بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية حوالي خمسة وتسعين ألف ريال، وتصل للسعر الذي يبلغ مائة ثلاثة وأربعين ألف ريال باختلاف التجهيزات.