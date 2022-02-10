“أفضل اختيار من سيارات هافان”.. المواصفات المتميزة في سيارة هافال جوليان 2022 وأسعارها في الأسواق

جاءت السيارة هافال جوليان ضمن أقوى السيارات التي تتمتع بالتصميم الخارجي المتميز والمساحة الداخلية الواسعة والمريحة للسائق والركاب بالإضافة إلى فرش السيارة الزاهي والرائع الذي يزيد من تألق السيارة في عالم السيارات الفارهة، كما يتوفر بالسيارة جميع وسائل الأمان والسلامة مثل الوسائد الهوائية وتوافر الفرامل المانعة للإنغلاق كما جاء محرك السيارة موفراً للوقود، وتميزت السيارة بأنها تحتوي على عدة أنماط للقيادة مثل نمط القيادة الاعتيادي والقيادة الرياضية وكذلك الرياضة على الطرق المنزلقة والثلج والنمط الإقتصادي.

مواصفات السيارة هافال جوليان 2022

هناك أربعة فئات للسيارة هافال جوليان وهما (Standard- Deluxe- Deluxe SR – High Deluxe)، كل فئة من هذه الفئات تمتلك مواصفات تختلف عن الفئة الأخرى وسوف نذكر فيما يلي بعض المواصفات:

المواصفات الخارجية

جاءت الجنوط الخاصة بالسيارة معدنية قياسها 17 إنش.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة هي 337 لتر.

يوجد بالسيارة كاميرا خلفية 360 درجة.

إضاءة السيارة في مقدمتها والجهة الخلفية من الليد المميز.

المواصفات الداخلية

تحتوي السيارة على شاشة للترفية والمعلومات قياسها 10.25 إنش.

تمتلك السيارة محرك تيربو بسعة 1.5 لتر ويستطيع توليد قوة مقدارها 148 حصان.

تمتلك السيارة ناقل للحركة مانيوال بعدد 6 سرعات، بينما الناقل الأوتوماتيكي يحتوي على 7 سرعات.

يوجد داخل السيارة مكبرات للصوت عددها 6 مكبرات.

مواصفات الأمان في السيارة هافال جوليان 2022

تحتوي السيارة على نظام يراقب ضغط إطاراتها أثناء القيادة.

هناك عدة أنظمة تمتلكها السيارة ضمن وسائل الأمان منها نظام الثبات الإلكتروني والنظام المساعد لصعود المرتفعات، والفرامل الكهربائية.

يوجد بالسيارات حساسات ركن خلفية ضمن وسائل الأمان المتوفرة.

تمتلك الفئة الرابعة من السيارة نظام للتنبية يقوم بإيقاف السيارة في حالة مواجهة حالة طارئة أثناء القيادة

سعر السيارة هافال جوليان 2022

تم طرح السيارة موديل عام 2022 بأربعة فئات ولكل منهم سعر وفيما يلي نوضح سعر بعض الفئات في الدول العربية: