القوة والمتانة اليابانية.. سعر ومواصفات سيارة نيسان باثفندر في السعودية 2022 لجميع الموديلات

نستعرض اليوم سعر سيارة نيسان باثفندر في السعودية 2022، نظرا لكون تلك السيارات من السيارات المهمة في المملكة سواء في السفاري، أو حتى المسافات الطويلة، حيث تتميز بعدة مميزات منفردة بها عن غيرها سوف نتعرف عليها لاحقًا، كما صرحت شركة نيسان عن سعرها الحالي لتلك السنة في الآونة الأخيرة.

سعر سيارة نيسان باثفندر في السعودية 2022

تم الإعلان عن سعر سيارة نيسان باثفندر في السعودية 2022، وذلك بعدما بحث مئات المواطنين في المملكة عن سعرها الجديد، حيث تختلف الأسعار من حين لآخر، لذا سوف نذكر لكم أسعار جميع الفئات وكذلك صفات تلك السيارة.

مواصفات سيارة نيسان باثفندر الفاخرة في السعودية 2022

تتميز هذة السيارة بخصائص متعددة منها:

محركها سداسي الإسطوانات، 3.5 لتر.

تستهلك بوقودا بقيمة لترا لكل 14.1 كم.

ناقل الحركة يحتوي على تسع سرعات.

عزم الدوران: 351 نيوتن للمتر.

قوته: 248 حصان.

التصميم الخارجي للسيارة

طول السيارة: 5.021 مم.

بها أنوار مناسبة للنهار والليل والمناطق الوعرة.

يتميز خط السقف بها بأنه عائم.

الإطارات كبيرة تصل إلى 20 بوصة.

وزن السيارة: 2113 كجم.

ارتفاع السيارة: 1.778 مم.

عرض السيارة: 1.97 مم.

التصميم الداخلي

بها نظام راديو.

جهاز الاستريو بالسيارة بها 13 مكبر.

بها عدة مداخل USB يصل عددها إلى 6.

نظام التحكم للمناخ ثلاثي.

بها نظام لكلا من الهواتف الأبل والأندرويد.

بها مشغل خاص بالاسطوانات.

مقاس شاشة اللمس بها 9 بوصة.

بها عدة حوامل للأكواب يصل عددهم إلى 16.

المقاعد مريحة، ومن خامة الجلد، ومقاعدها ثمانية.

بها العديد من الأنظمة المختلفة للأمان مثل الكاميرا المخصصة للرؤية الخلفية، والمكابح الخاصة بالطوارئ، وأنظمة التنبيه، ومعرفة إشارات المرور، ونظام خاص بالتحذير.

يتوفر لتلك السيارة ألوان مختلفة مثل: الفضي، الأزرق، الأحمر، الأخضر، الأسود، القرمزي.

سعر سيارة نيسان باثفايندر 2022

الموديل الأول: S 2WD: بسعر 33410 دولار.

الموديل الثاني: S 4WD: بسعر 35310 دولار.

الموديل الثالث: SV 2WD: بسعر 36200 دولار.

الموديل الرابع: SV 4WD: بسعر 38100 دولار.

الموديل الخامس: SL 2WD: بسعر 39590 دولار.

الموديل السادس: SL 4WD: بسعر 41490 دولار.

الموديل السابع: 2WD: بسعر 46190 دولار.

الموديل الثامن: 4WD: بسعر 48090 دولار.

وفي النهاية نكون قد عرضنا أسعار الفئات المتاحة في المملكة.