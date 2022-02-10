نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية في المقال التالي
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، تعد من أكثر المعلومات التي تتعلق بالسيارة، والتي يرغب في أن يتعرف عليها كل الراغبين والطامحين إلى شراء هذ الموديل الأكثر تميز لشاحنة تتمتع بالكثير من المواصفات، والتي من أهمها ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة، وإليكم أهم التفاصيل التي تتعلق بالسيارة من حيث خصائصها، وأهم مواصفاتها، وكل ما يخص تكلفة الشراء للسيارة.
مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 يرغب في معرفتها كل من يقبلون على الحجز والاقتناء للسيارة، حيث أنها تتمتع بعدد من المواصفات والخصائص الأساسية والتي تعد مميزة لها، وعلى حسب ما يتوفر بالسيارة من ملحقات، وتجهيزات، فالسيارة من الفئة الأولى سعرها يصل لمائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي، بينما السعر للسيارة من الفئة الثانية بالسوق المحلية بالمملكة العربية السعودية يصل للقيمة المالية مائة ستة وخمسين ألف ريال سعودي، بينما السعر للسيارة التي تتبع الفئة الثالثة مائة سبعة وستين ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
تعد السيارة متمتعة بعدد من المواصفات والتجهيزات التي تؤهلها لتكون من بين أفضل المركبات المتواجدة بالتوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية، وأهم تلك الخصائص والمواصفات والتي تعد مواصفاتها مطابقة للمعايير العالمية لتصنيع السيارات ما يلي:
- السيارة قد تم تزويدها بالمحرك ستة سلندر.
- قوة محرك السيارة مائة ثمانية وأربعين حصان.
- متواجد بالسيارة المقاعد المريحة والمتسعة مع تغطيتها بالمطاط لتيسير تنظيفها.
- متواجد بالسيارة أيضا المكيف بالريموت كنترول.
- يتوفر في تلك السيارة العديد من المزايا أبرزها نظام كامل للتحكم بالقيادة.
- منفذ يو إس بي، وكذلك منفذ إي يو إكس بالسيارة.
- مشغل السي دي مع الراديو المدمج متواجد بالسيارة.
- يعمل نظام السيارة بالدفع الرباعي.
- الوسائد الهوائية تتواجد بالسيارة وتقي الركاب التعرض للتصادمات.
- المكابح التي تم تزويد السيارة بها تعمل بالنظام الذي يمنع الانغلاق.
- متواجد أيضا بالسيارة الجنوط من الوع الرياضي وقياسه يعدل سبعة عشر بوصة.
- كما أن تصميم السيارة تويوتا اف جي كروزر يمتاز بالقوة لعبور الطرق الوعرة.
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