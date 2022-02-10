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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بداعي السفر بدون مقابل وبدون رسوم نقل، توفرت اليوم للتقبيل سيارة كيا سيلتوس موديل 2020 فئة ستاندر، ماكينة 4 اسطوانات سعة 1.6 تعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي والعداد 40 ألف كيلو متر. السيارة وكالة من الداخل والخارج تتميز بحساسات خلفية، زجاج كهربائي، مقاعد مخمل، تحكم من خلال المقود، نظام تثبيت سرعة ذكي وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل لظروف السفر عن طريق إيجارة للتمويل، تم سداد دفعه أولي 4500 ريال بالاضافة إلى 18 قسط بقيمة 1503 ريال للقسط الواحد، عدد الأقساط المتبقية 42 قسط والدفعة الأخيرة 19 ألف ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 60 ألف ريال. كما يمكنك إعادة جدولة المبلغ بحيث تقوم بالسداد على ثلاث سنوات بقيمة 2150 ريال للقسط، أو على أربعة سنوات بقيمة 1766 ريال للقسط.

سيارات مستعملة للتقبيل بداعي السفر

توفرت للتقبيل سيارة بيجو 3008 موديل 2022 فئة GT بمواصفات فل كامل، ماكينة 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر تعمل مع قير أوتوماتيك والعداد 15 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا خلفية وفتحة سقف بانوراما، ليد بالكامل ومقاعد جلد واطارات فاخرة، مكيف أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك ونظام ذكي لتثبيت سرعة، نظام ملاحة وشاحن وايرلس وصندوق خلفي كهربائي، شاشة ترفيه ولوحة قيادة مضيئة ونظام صوتي فاخر غيرها من المميزات. السيارة للتنازل لظروف السفر دون مقابل بنظام تمويل مدته خمس سنوات، تم سداد 8 أقساط بقيمة 2500 ريال للقسط والمتبقي 52 آخرين بالاضافة إلى دفعة تملك تبلغ 40 ألف ريال قابلة للتقسيط.

توفرت للتنازل سيارة كيا كي 5 الفئة الثانية موديل 2021، ماكينة 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر تعمل مع جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 21 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، مقاعد مخمل وإضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، كاميرا خلفية، شاشة وسطية، نوافذ كهربائية، زر لتشغيل المحرك، تحكم من المقود وغيرها من مواصفات تلك الفئة. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق مصرف الراجحي، قيمة القسط الشهري 1155 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط مع العلم أنه قد تم دفع مقدم تعاقد يبلغ 9 آلاف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتنازل بدون رسوم سيارة تويوتا كورولا موديل 2021، ماكينة 3 اسطوانات سعة 1.5 لتر تعمل مع جيربوكس أوتوماتيكي، العداد لا يتخطى 35 ألف كيلو متر وجميع صيانات السيارة بالوكالة. تتميز السيارة بمواصفات الفل الكامل حيث تأتي بجنوط مقاس 17 إنش، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، فتح السيارة بالريموت، فتحة سقف وشاشة ترفيه وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل بدون رسوم من خلال شركة عبد اللطيف جميل للتمويل، قيمة القسط الشهري 1567 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 23891 ريال، تم سداد تسعة أقساط بقيمة 14103 ريال بالإضافة إلى دفعة أولى 5759 ريال، عدد الأقساط المتبقية 51 قسط والكاش 79 ألف ريال.