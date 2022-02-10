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عمر شويل - جدة توفير 32 ألف ريال على تويوتا هايلاندر GLE 2022 هايبرد الاقتصادية العائلية تخفيض 19%، تتميز السيارة بأنها عائلية اقتصادية من الطراز الأول، حيث تتميز بمحرك هجين يمكنك من السير مسافة 20 ألف كيلومتر باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 تقييم ممتاز بلس، انضمت السيارة صاحبة السبع مقاعد ثلاث صفوف إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارات و السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم العرض الرائع لسيارة تويوتا هايلاندر GLE 2022 نص فل هايبرد الاقتصادية العائلية.

توفير 32 ألف ريال على تويوتا هايلاندر 2022

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي هجين رباعي الإسطوانات 2500 سي سي قوة 240 حصان هايبرد، يعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر قير أوتوماتيك سي في تي، أًصبحت تتوفر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 GLE نص فل هايبرد الاقتصادية العائلية ضمن عروض السيارات لعام 2022 ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات، بسعر 137 ألف و 400 ريال بدلا من 169 ألف و 50 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض 19% توفير 32 ألف ريال.

تويوتا هايلاندر GLE 2022 هايبرد الإقتصادية

تتميز فئة نص فل ب فتحة سقف، تتميز الجهة الأمامية للسيارة ب ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي، كشافات ضباب ليد و شبك ضخم من الكروم، تتميز سيارة تويوتا هايلاندر GLE 2022 نص فل هايبرد الاقتصادية العائلية كذلك ب جنوط المنيوم مقاس 18 انش، اشارات على المرايا مع الطي أوتوماتيك و حنايا عفش، تتميز خلفية السيارة بجناح خلفي، مساحة زجHج، انوار ليد خلفيه، كاميرا خلفيه، شنطه كهربائيه، اربع حساسات خلفيه، كشافات ضباب خلفية والتحكم في السيارة عن طريق الريموت.

مزايا هايلاندر GLE 2022 هايبرد العائلية

تتميز فئة GLE بمزايا التكنولوجيا اتصال USB، مشغل سي دي، مدخل إيه يو إكس، اتصال بالبلوتوث وعدد 6 مكبرات الصوت، تتميز كذلك سيارة تويوتا هايلاندر GLE 2022 فئة نص فل الاقتصادية العائلية ب ستائر جانبية، شاشة ترفيه تدعم نظام آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، مقاعد مخمل و إمكانية التحكم كهربائي في المقاعد، تتميز بكافة مواصفات الأمان سبع وسائد هوائية، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

تتميز كذلك ب زجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة و نظام السنتر لوك للسائق والراكب، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، إمكانية التحكم من خلال المقود المكسي بالجلد في مثبت السرعة، عداد الرحلات، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق و الراكب لسيارة تويوتا هايلاندر GLE 2022 نص فل هايبرد الاقتصادية العائلية صاحبة التخفيض المذهل.