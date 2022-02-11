الغتدورة الروسية... لادا نيفا 2022 وحش الطرق الواعرة جديدة كليت في الاسواق بمواصفات وامكانيات خرافية

أعلنت السوق الإماراتية للسيارات عن توافر سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليًا في جميع أسواقها وكشفت عن أسعارها ومواصفاتها، وكانت هذه السيارة واحدة من أشهر السيارات العالمية التي انتشرت بشكل كبير في الأسواق سواء السوق المنشأة به السيارة أو في باقي جميع أسواق السيارات، وكانت السيارة تتميز بهيكل جذاب ومميز، كما أنها تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه والأمان وأيضًا مزودة بوسائل التكنولوجيا المتطورة التي جعلتها تتفوق على الكثير من منافسيها.

الغتدورة الروسية… لادا نيفا 2022 وحش الطرق الواعرة

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي 15 إنش وسعة موتور السيارة تبلغ 1.7 لتر (1700 سي سي9).

قوة الموتور تبلغ حوالي 83 حصان وأقصى عزم دوران له 129 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي مكون من خمس سرعات ويعمل بخاصية الدفع الرباعي.

بينما السيارة مزودة بتقنيات تدفئة حديثة ومتطورة في جميع صفوف السيارة.

الهيكل الخارجي للسيارة مصنوع من الكروم اللامع وبعض المعادن عالية الجودة.

بينما مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد المتطورة ذاتية الإضاءة.

فتحة من السقف بانورامية والسقف يحتوي على قضبان تساعد في حمل حقائب السفر فوق السيارة.

إطارات السيارة يتم التحكم بها كما يتم طي مقاعد السيارة كهربيًا.

كشف النقط العمياء على الطريق وخاصية الدخول الذكي بدون مفاتيح

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

دعم خاصيتي Apple Carplay و Android Auto للهواتف الذكية.

منافذ USB ومخارج AUX.

عيوب سيارة لادا نيفا

صالون السيارة الداخلي يتميز بالضيق الذي لا يسمح بعمل رحلات عائلية طويلة.

بينما شكلها كلاسيكي قليلًا قد لا يكون مفضل بالنسبة للبعض.

مزودة بناقل حركة يعمل مانيوال وليس أوتوماتيكي.

تفتقر لبعض وسائل التكنولوجيا التي يجب توافرها في جميع السيارات في الفترة الحالية.

تحتوي السيارة على بابين فقط .

بينما سعة حقيبة السيارة الخلفية ضيقة.

ناقل الحركة المزود به الموتور بطئ الاستجابة.

بينما ثبات السيارة على السرعات العالية ضعيف.

أسعار سيارة لادا نيفا الجديدة في السوق الإماراتية للسيارات

لم يتم تحديد سعر السيارة في سوق السيارات الإماراتية حتى الآن ولكن سعرها في الأسواق العالمية يتراوح بين 8 آلاف و582 دولار أميركي حتى سعر 9ألاف و735 دولار أميركي.