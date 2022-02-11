وأخيرا في السعودية.. سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 الفاخرة الفخمة بمواصفات خرافية

وأخيرا في السعودية.. سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 قامت شركة تويوتا العالمية باصدار وحش جديد من سياراتها وهي سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 الجديدة كليًا والتي تتميز بشكلها الممتاز وحجمها الكبير الذي يسمح بالرحلات العائلية ويمكنه حمل 7 أو 8 أشخاص وهذه الفئة هي فئة معدلة من فئة سيارة تويوتا التي تم اصدارها أول مرة في عام 2015 م وتعد سيارات تويوتا انوفا من أشهر وأفضل سيارات البيك آب الميني فان العائلية وسنوضح لكم في مقالنا أهم مواصفات سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 الجديدة في السوق السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022

السيارة مزودة بثلاثة اختيارات للمحركات وتتمثل فيما يلي:-

المحرك الأول لها يعمل بالبنزين، سعته 2 لتر ذو 4 أسطوانات وقوته 139 حصان. بينما سعة المحرك الثاني 2.7 لتر ويعمل أيضًا بالبنزين ويحتوي على 4 أسطوانات وقوته تصل إلى 166 حصان. أما بالنسبة لمحرك سيارة تويوتا انوفا فيس ليفت 2022 فهو محرك ديزل يحتوي على أربعة أسطوانات، سعته 2.4 لتر وقوته تبلغ 150 حصان.

تحتوي على شبك أمامي أسود اللون تتوسطه علامة شركة تويوتا العالمية.

مقاس عجلاتها الرياضية حوالي 16 بوصة.

أضوائها تعمل بتقنية الليد الحديثة.

مصابيحها مطلية بمادة الكروم الفخم.

تحتوي على 7 مقاعد داخلية حيث يمكنها حمل عدد كبير من الأشخاص.

مزودة بعدد كبير من وسائل الرفاهية يتمثل فيما يلي : شاشة ترفيه معلوماتية تعمل باللمس مقاسها 9 بوصة و شغلات CD وAUX وكذلك USB.

كما أنها تحتوي على أنظمة تكييف خلفية وأمامية.

مزودة بنظام كبح الفرامل ونظام مساعدة في صعود وتسلق المرتفعات.

بالإضافة إلى نظام ذكي للحماية ضد السرقة.

أهم عيوب سيارة تويوتا انوفا فيس لعام 2022

بالنسبة للميزاتها الرائعة والمتعددة فإن عيوبها لا شيء ولكن لابد من ذكر العيوب طالما أننا ذكرنا المميزات وتتمثل عيوب السيارة فيما يلي:-

ثبات السيارة ضعيف وذلك عند السرعات العالية فقط.

صندوقها الخلفي صغير بالنسبة لمنافسيها.

أسعار تويوتا انوفا 2022 في سوق السيارات السعودي