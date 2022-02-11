تنطلق بنسختها الجديدة.. سيارة شيري تيجو 2022 Chery Tiggo في الاسواق بمواصفاتها واسعارها

تنطلق بنسختها الجديدة.. سيارة شيري تيجو 2022 Chery Tiggo ننشر لكم أبرز عيوب ومميزات سيارة شيري تيجو 2022 ومواصفاتها في سوق السيارات السعودي حيث تعد سيارة شيري تيجو 2022 من أشهر وأفضل السيارات المرشحة لأن تكون ضمن أفضل السيارات المقدمة للعام القادم وسيتم طرحها بفئات وموديلات مختلفة في بداية الربع الأول من عام 2022 م وتندرج تحت فئة السيارات الرياضية SUV متعددة المهام والأداء، وتتوفر السيارة بأسعار تنافسية وتتفوق على منافسيها في بعض المميزات والتي سنوضحها خلال السطور التالية.

أهم مواصفات سيارة شيري تيجو 2022

سعة المحرك 1600 سي سي (1.6 لتر)، قوته 126 حصان ويصل عزم دورانها إلى 160 نيوتن لكل متر.

مزودة بشاشة ترفيهية ملونة تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة وعدد 4 سماعات خاصة بالمكبرات الصوتية.

تحتوي على خاصية الفرامل مانعة للانغلاق ونظام توزيع إلكتروني لمكابح السيارة.

مرايا السيارة الجانبية كهربائية بالإضافة إلى كاميرا تسهل عملية الإصطفاف.

معدل استهلاك الوقود حوالي 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر.

مقود الحركة متعدد المهام ومقاس عجلاتها 17 بوصة.

غلق الأبواب الأربعة يتم بقفل مركزي.

عيوب سيارة شيري تيجو الجديدة

في الطرق السريعة بالأخص ثبات السيارة ضعيف إلى حد ما.

المقاعد الأمامية يتم التحكم بها يدويًا وليس إلكترونيًا.

تفتقر للإعتمادية مقارنة بالسيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

قطع غيارها تتلف بسهولة جدًا.

لا تتميز بخاصية التحكم بالمرايا الخارجية كهربيًا.

هي سيارة صينية المنشأ ولذلك فإنها تفتقر إلى المصداقية.

لا تحتوي على فتحة سقف بانورامية.

عزل الصوت في السرعات العالية غير جيد.

لا يمكنك إعادة بيعها مرة أخرى بسهولة.

صوت محركها عالي ومزعج.

المواد المصنعة منها المقاعد والمحتويات الداخلية ليست بالجودة المطلوبة.

الصوت والرياح تتسرب إلى داخل السيارة.

مميزات سيارة شيري 2022

تتميز بوجود حساسات ركن من الخلف.

تصميمها راقي وجذاب مناسب جدًا لفئة الشباب.

مزودة بخاصية دعم الأبواب ضد الصدمات والاحتكاك الخارجي.

المحرك مغطى بغطاء عازل للحرارة.

أسعار سيارة شيري الجديدة لعام 2022 في سوق السيارات السعودية

نظرًا لأن السيارة من السيارات الجديدة نسبيًا فليس متوفر منها كميات كبيرة ولم يتم تحديد أسعار مناسبة لها ولكن من المتوقع أن تبدأ أسعارها في السوق السعودي من سعر 52,500 ريال سعودي.