نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الجامد.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا نتناولها من خلال هذا المقال من المقال، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أهم التجهيزات بموديل سوزوكي فيتارا الأكثر تميز، والتي تعد ممتلكة لتجهيزات قوية تمنح الركاب المزيد من الراحة والأمان أثناء التواجد في داخل السيارة، ومن خلال تلك السطور نوضح أهم المواصفات التي تخص السيارة من نوع سوزوكي فيتارا، مع توضيح سعر شراء السيارة بالسوق المحلية بالمملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتار

المواصفات والأسعار الخاص بالسيارة سوزوكي فيتارا نعرضها عبر المراجعة التالية، والتي تشمل عرض كل ما يخص وصف السيارة، وتجهيزاتها، والعديد من المزايا التي تتواجد بالسيارة ويستفيد منها كل من يقود السيارة، ومن خلال الآتي توضيح لمواصفات السيارة والتي نذكرها من خلال الآتي.

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي فيتارا

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا تشمل العديد من لخصائص التي تنفرد بها تلك السيارة الأكثر تميز، وأهم المواصفات ما يلي:

السيارة تمتلك تصميم هيكلي على قدر عالي من القوة.

قوة الموتور للسيارة من نوع سوزوكي فيتارا تعدل مائة وعشرين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة ألف وسبعمائة سي سي.

السيارة من النوع الرياضي المتعدد الاستخدامات.

السيارة متوفر بها المحرك من النوع الأوتوماتيكي.

تجهيزات سيارة سوزوكي فيتارا

سيارة سوزوكي فيتار تمتلك تجهيزات مميزة من أبزها ما يأتي:

السيارة مكابحها تعمل بالنظام إي بي إس، وتخضع للنظام إي بي دي.

السيارة أيضا متواجد بها عدد أربعة من الوسائد الهوائية.

متواجد القفل المركزي الخاص بالسيارة.

متوفر أيضا نظام لسيطرة كاملة على القيادة للسيارة.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا

تمتلك السيارة سوزوكي فيتارا عدد من المزايا من أهمها:

المكيف يعمل بشكل أوتوماتيكي.

متواجد بالسيارة راديو ومشغل للسي دي.

الشاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

متوفر المنفذ يو إس بي.

منفذ إي يو إكس في السيارة.

أسعار سيارة سوزوكي فيتار

السيرة متوفرة بالسوق المحلي العربي والعالمي، والسعر بالسوق المحلي في مصر يبدأ من ثلاثمئة وستين ألف جنيه ويصل لثلاثمئة سبعة وستين ألف جنيه مصري أي ما يعادل مائة إلى مائة وعشرة ألف ريال سعودي.