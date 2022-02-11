السيارة الألمانية العملاقة... سيارة أودي 2022 Q7 مميزاتها مواصفاتها وأسعارها في جميع الدول

سيارة أودي 2022 Q7 مميزاتها مواصفاتها، حرصت شركة أودي الألمانية أن تقوم باستقبال أحدث الإصدارات Q7 التي تعد من بين فئات السيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة، وقد تم تصنيفها من بين سيارات الدفع الرباع ذات حجم متوسط، كما أنها تعتبر واحدة من أفضل أنواع السيارات ذات أداء قوي لهذه الفئة، ويوجد بها تحديثات متساوية ما بين وسائل الترفيه والأمانة وتصميم أنيق ومميز، كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من التقنيات ذات كفاءة كبيرة ومحركات ذات فعالية كبيرة، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات سيارة أودي كيو7 الجديدة.

سيارة أودي 2022 Q7 مميزاتها مواصفاتها

تعتير سيارة أودي 2022 Q7 من اجمل السيارات الألمانية وسوف نقدم لكم مميزاها ومواصفاتها.

مواصفات سيارة أودي 2022 Q7

السيارة متوفرة بمحركين مختلفين الأول ذات حجم 2 لتر ويحمل 4 أسطوانات ولينتج عنه قوة تعادل نحو 252 حصان.

ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتعمل نحو 8 سرعات متنوعة.

أما بالنسبة لنوع الوقود أو النظام الخاص بالمحرك فهو البنزين، واقتصادية في استهلاك الوقود

قد تصل نحو 12 كم تستهلك لتر واحد فقط.

كما أن التسارع بها يبدأ من الصفر حتى 100 كم بالساعة لكل 5.9 ثانية، ويوجد بها عزم دوران يصل حتى 370 نيوتن لكل متر.

أما بالنسبة لمواصفات المحرك الثاني تأتي بسعة 3 لتر وذات عدد أربع أسطوانات ينتج عنه قوة نحو 350 حصان.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك وتعمل بحوالي 8 سرعات متنوعة، نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

ومعدل استهلاك السيارة للوقود عند السير نحو 12 كم يصل حتى لتر واحد، وذات عزم دوران يبلغ 440 نيوتن لكل متر.

أهم مزايا سيارة أودي 2022 Q7

السيارة متاحة بأبعاد تصل بها قاعدة العجلات نحو 2.994 ملم، أما بالنسبة للطول يصل حتى 5.052 ملم، والعرض الخاص بها يبلغ 2.212 ملم.

وذات ارتفاع يصل حتى 1.741 ملم ووزن السيارة يتراوح ما بين 2.169 ويصل حتى 2.396 كغم.

السيار تتميز بتصميم داخلي مميز وبجودة عالية حيث أنها تتسع نحو 7 أشخاص.

يوجد بها مقاعد مصنعة من الجلد الطبيعي ويتم تعديلها بالكهرباء نحو 8 وضعيات مختلفة.

أسعار سيارة أودي 2022 Q7