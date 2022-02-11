ملكة السيارة... سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في بعض الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها ومواصفاتها، تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بأنها من المركبات متعددة الاستخدامات تأتي بمظهر عصري رائع والعديد من مزايا الأمان والترفيه التي تضمن للراكبين قيادة ممتعة، مساحتها واسعه تكفي للعائلة ومحركها قوي و متوفرة بعده ألوان ولمعرفة مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 ومميزاتها وأسعارها يرجى المتابعة.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزاتها ومواصفاتها

من اهم مميزات السيارة ومواصفاتها هي:

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022

تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمحرك تبلغ قوته 149 حصان، كما يعمل بعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن لكل متر.

الطول الكلى للسيارة 4715 ملليمتر أما عرضها يبلغ 1,835 مليمتر وترتفع عن الأرض بمقدار 1760 ملليمتر.

كما تصل طول قاعده العجلات بالسيارة إلى 2750 مليمتر.

يتراوح وزن السيارة في الفئات المختلفة ما بين 1520 إلى 1630 كيلو جرام.

تتسع السيارة لحوالي خمس أو سبع راكبين وتدخل سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 ضمن سيارات الكروس أوفر،.

تمت صناعتها في الصين من قبل شركه جنرال موتورز وهي من السيارات المخصصة للاستخدامات العائلية.

يمكن للعميل الاختيار بين أكثر من فئه للسيارة، وتتشابه سيارات شيفروليه كابتيفا 2022 مع موديل سيارة باجون.

تم صناعه عجلات السيارة من الألومنيوم لتتحمل السير على الطرقات الوعرة وتتميز بجنوط بمقاس 17 انش محرك السيارة مكونه من أربع أسطوانات.

مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

لا تخلو سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من المميزات التي تجعلها هدفا للشراء من الكثير من العملاء .

من المميزات التي تجعلها هدفا للشراء من الكثير من العملاء . حيث تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا باحتوائها على العديد من أنظمه الأمان مثل:

نظام مراقبه ضغط الهواء في الإطارات، وتحتوي السيارة أيضا على نظام يمكن السائق من السير بسهولة ويسر على المناطق المرتفعة.

تشمل السيارة كاميرا المراقبة الطريق الخلفي كما يمكن التحكم في وضعية مقعد السائق في 6 اتجاهات متنوعة.

السيارة مزوده بحساسات تساعد السائق في عمليات الركن الخلفي كما تتميز السيارة بوجود نوافذ تعمل كهربائيا.

أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا 2022