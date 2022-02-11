النترا 2021 يارس 2022 ازيرا 2022 سيارات رائعة ووعرة جبارة ويبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن حالات من هذه الموديلات مستعملة للبيع بـ ممشى قليل وسعر رخيص، لذا نقدم هذا المقال ليساعد الراغبين في شراء السيارات المستعملة من الموديلات المذكورة من معرفة متوسط الأسعار والحالات النظيفة، ويفضل قبل القيام باقتناء سيارة مستعملة أن يتم إجراء الفحص الكامل على كل جزء من أجزاء السيارة للوقوف على الحالة الحقيقية للوضع.

سيارات مستعملة للبيع النترا 2021 يارس 2022 ازيرا 2022.. ممشى قليل

هناك سيارة النترا 2021 بحالة مذهلة في القصيم، السيارة تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 55 ألف كيلومتر، حجم محرك السيارة هو 2000 سي سي.

حالة السيارة من الداخل والداخل بحالة الوكالة، السيارة بدون اي حوادث او صدمات من نوع.

الدهان الخارجي للسيارة يخلو من أي علامات للاحتراق بفعل الشمس أو للخدش بفعل جميع العوامل الأخرى.

فئة السيارة النترا ستاندر سعرها هو 62 ألف ريال سعودي، السعر قابل للتفاوض وكذلك الممشى قابل لمواصلة التقدم حتى البيع.

يارس 2022 مستعملة بحالات مذهلة في المملكة العربية السعودية رخيصة

هناك سيارة يارس 2022 ممشى منخفض وحالة قوية وبدون حوادث إطلاقا، لون بودي السيارة الخارجي هو اللون الأبيض.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 3700 ألف كيلومتر وهو ممشى قليل ومنخفض للغاية.

فئة السيارة هي يارس + y، سعر السيارة النهائي الغير قابل للتفاوض من جانب البائع هو 60 ألف ريال سعودي.

البائع هو المالك الأول ولا يقبل الأقساط أو البدل ويتواجد في المدينة، قير السيارة اتوماتيكي.

حالة جميع تجهيزات السيارة تعمل بشكل طبيعي وجيد للغاية بدون مشكلات.

ازيرا 2022 الجبارة بحالات فوق المذهلة الخرافية وممشى منخفض