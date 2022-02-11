نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage 2022 بالشكل الجديد في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعد من أهم المعلومات التي يبحث عنها مختلف محبي ومفضلي اقتناء هذا الموديل، حيث تعتبر السيارة من نوع كيا سبورتاج متمتعة بشعبية كبيرة لدى الكثير من المستخدمين، ولها كفاءة تشغيلية عالية تعتمد على ما يتوفر في الشاحنة من أهم المكونات التي تتعلق بمواصفات وميكانيكا السيارة من الداخل، وإليكم عبر ما يلي من فقراتنا الآتي ذكرها وصفا شاملا للسيارة وأهم ما يتوفر فيها من خصائص وإضافات تجعلها من بين أقوى أنواع السيارات التي تتواجد في التوقيت الحالي، كما سنوضح تكلفة شراء كيا سبورتاج بالأسواق.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

الأسعار والمواصفات لسيارة كيا سبورتاج 2022 نوضحها عبر المراجعة الكاملة للسيرة والتي توضح أهم ما تمتلك كيا سبورتاج، ومن أهم ما يتواجد بالسيارة نظم للتشغيل والسيطرة الكامل على نمط القيادة مع توفر عدد من التجهيزات، والمواصفات التي من أهمها ما يلي في الفقرة القادمة:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 نتابعها من خلال تلك النقاط المقبلة:

السيارة ممتلكة العديد من الخصائص التي من أبرزها المحرك المميز بالقوة الحصانية التي تعدل مائة سبع وسبعين حصان.

عزم دوران محرك سيارة من موديل كيا سبورتاج يصل لنحو مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة من النوع المميز بالتركيب العضلي القوي من الطراز الأمريكي المتسم بالعصرية.

الناقل الحركي من النوع المانيوال.

سعة المحرك تصل لواحد ونصف لتر.

أهم التجهيزات لأمن قيادة السيارة كيا سبورتاج 2022

هناك العديد من العوامل التي تهدف إلى أمان القيادة للسيارة ومن أهم تلك العوامل ما يأتي:

السيارة نظام الفرامل يعمل بالخاصية إي بي إس، وكذلك تعمل بالنظام إي بي دي، وتعد من نوع المكابح التي تمنع الانغلاق.

متواجد أيضا الوسائد من النوع الهوائي لمنع التعرض للارتطامات.

أسعار السيارة كيا سبورتاج 2022

تكلفة الشراء للسيارة من موديل كيا سبورتاج 2022 تصل إلي نحو ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي وهذا للموديل من فئته الأولى، بينما يصل السعر للموديل من كيا سبورتاج لفئتها الثانية قد صل لمائة وخمسة ألف ريال سعودي.