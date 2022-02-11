سيارة تويوتا كامري 2022 تنطلق بمميزات فائقة في الأسواق السعودية

سيارة تويوتا كامري 2022 هي أحد أفضل الموديلات التي أطلقها العملاق الياباني في فئة السيارات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى صدورها معززة بحجم من التقنيات الجديدة للسلامة وتحقيق الأداء الرياضي للمحرك على مختلف الطرق، وتأتي السيارة بتصميم رياضي جديد للوحة العدادات، بالإضافة إلى أغطية من الجلد لجميع الأسطح الداخلية مع زخارف بخطوط ونقوش داكنة أو خشبية أو معدنية، ، كما أن الشكل الخارجي للسيارة يعد أنيق وذو طراز حديث، توجد السيارة باللون الأسود والأزرق، والأبيض، اللؤلؤي، والبني، والرمادي، والفضي، كما يوجد منها السيارة البيضاء ذات السقف الأسود.

سيارة تويوتا كامري 2022 تنطلق بمميزات فائقة

قامت تويوتا بتوفير أحدث أنظمة الأمان والسلامة العامة وذلك لحرصها على تأمين رحلة أمنة وممتعة لجميع أفراد العائلة وعلى مختلف الطرق بهيكلها الخارجي، تتميز السيارة الجديدة من تويوتا بمقصورة داخلية فسيحة وعصرية، حيث تتوفر كامري موديل 2022 بمساحات قياسية مناسبة جداً، كما تتضمن أيضاً تقنيات حديثة ترفع من مستوى الأداء.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يولد قوة يصل مقدارها إلى 178 حصاناً و250 نيوتن/ متر من عزم الدوران. شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصة نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية مشغل أقراص DVD. مكيف السيارة يمكن التحكم فيه يدويًا مقود السيارة من من نوع يورثين ثلاثي وتحتوي السيارة على مثبت للسرعة. توجد بها خاصية الريموت كنترول ونظام التحكم بالثبات توزيع إلكتروني لقوة الفرامل نقاط وتثبيت مقاعد الأطفال. مساحة كبيرة من الزجاج الأمامي لجعل الرؤية الخارجية أكثر وضوحاً. واجهة تفاعلية مثالية لتظهر شاشة ملونة تعرض المعلومات الحيوية للسير. السقف البانورامي الرائع الذي يضيء المقصورة بشكل طبيعي. تحكماً ديناميكياً في عزم الدوران للدفع الرباعي وقوة فعالة خاصة في الطقس العاصف أو الممطر مع تفعيل السحب النموذجي. تتميز فئة XSE الرياضية بمقصورة باللون الأحمر الحصري.

أسعار سيارة تويوتا كامري 2022 في السعودية