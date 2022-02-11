العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا بالسعودية عرض من العروض التقسيطية المميزة والتي يتم تقديمه لمختلف العملاء وهذا من قبل المعارض التي ت اسم شركة عبد اللطيف جميل والتي توفر مختلف العروض التقسيطية على مختلف أنواع موديلات السيارات والتي من أبرزها السيارة من موديل تويوتا كورولا تلك الماركة العالمية من السيارات والتي تمتلك عددا من المواصفات الأكثر تميز، ومن خلال ما يلي م تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات التي تمتلكها السيارة، مع عرض المزيد عن هذا العرض المميز للحصول على السيارة بالتقسيط.

٦٠٠ ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا بالسعودية

فقط بقيمة مالي تعدل ستمائة ريال من الممكن تقسيط ثمن سيارة تويوتا كورولا بالسعودية من خلال الشراء من معارض تتبع عبد اللطيف جميل وتلك المعارض توفر السيارة من تلك الماركة المميزة بعرض ممتاز يتيح السداد فقط لمبلغ قيمته الشهرية تعدل ستمائة ريال سعودي، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن وصف السيارة.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا

من أهم ما تمتلك السيارة تويوتا كورولا ما يأتي:

السيارة محركها بالسعة ثلاثة ونصف لتر.

قوة المحرك تصل لنحو مائة وخمسين حصان.

يتوفر في السيارة من نوع تويوتا كورولا التكييف الداخلي بالمقصورة الداخلية، والتي تعد متسعة.

المقاعد للسيارة مريحة وقابلة للطي كهربيا.

متوفر الوسائد الهوائية للحماية من الارتطام.

متواجد شاشة تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

أهم ما يمتاز به عرض التقسيط الخاص بالسيارة

التقسيط مقدم من متاجر عبد اللطيف، ومن أهم البنود الخاصة بهذا العرض التقسيطي المميز ما يلي: