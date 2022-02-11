نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا افالون 2022 سعرها ومواصفاتها وأهم مزاياها وعيوبها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل السيارات التي قدمتها شركة تويوتا هي سيارة تويوتا افالون 2022، والتي جاءت محققة لآمال الكثير من العملاء، بموديل أنيق حتى وإن كان نفس الشكل السابق الذي حاز على إعجاب الكثير، مضاف إليها العديد من المزايا والإمكانيات القوية والمساحة والتصميم الداخلي الذي جاء مصمم بجودة عالية، ولأننا نعلم مدى عشق الجميع لشركة تويوتا، وانتظار ما سيتم إصداره للتعرف على كل التفاصيل والمواصفات، أتينا لكم اليوم بمراجعة شاملة عن سعر ومواصفات تويوتا افالون 2022، حتى نساعدكم في اتخاذ قرار الشراء.

تويوتا افالون 2022

جاءت تويوتا افالون 2022 بنظام الدفع الرباعي للفئتين، وتميزت عن التصميم السابق باللون الأسود الخارجي، والعجلات السوداء التي تأتي بمقاس 19 بوصة.

أما التصميم الخارجي جاء بشبك امامي بحجم أكبر، حتى أبعاد السيارة اختلفت كليًا عن الإصدار السابق فجاءت بشكل أطول وأعرض وأقل انخفاضًا، كما يتوفر منها ألوان مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.

مزايا ومواصفات سيارة تويوتا افالون 2022

لعل أهم المزايا التي جاءت بها سيارة تويوتا افالون 2022 أنها اقتصادية في استهلاك الوقود، ويحصل فيها السائق على ثبات وراحة أثناء القيادة، بالإضافة للتصميم الداخلي الواسع مصنوع بجودة عالية.

كما تشتمل على مجموعة من الأنظمة الرائعة مثل نظام مساعدة السائق، وهذه مجموعة من أبرز مزايا السيارة:-

المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا افالون هادئة بها نظام عزل صوتي، بالإضافة إلى الفرش المصنوع بجودة عالية.

تأتي بمحرك قوي بقوة 298 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.

عزم الدوران 356 نيوتن / متر، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أبعاد السيارة الطول 4.975 متر، العرض 1.850 متر، الارتفاع 1.425 متر، قاعدة العجلات 2870 ملم.

سعة خزان الوقود 60 لتر، بإجمالي وزن السيارة 1.685 كيلوغرام.

عجلة القيادة والمقاعد الأمامية والخلفية مصنوعة من الجلد، وتأتي مع نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي.

بالإضافة لتوفر وضعيات مختلفة من القيادة مثل القيادة الاقتصادية، العادية، الرياضية.

تأتي السيارة بعدة مزايا أخرى رائعة مثل توفر زر تشغيل المحرك، المقعد الكهربائي، إمكانية التعديل على وضعية السائق، مسند كهربائي أسفل الظهر.

يتوفر زر لفتح باب صندوق التخزين كهربائي وذكي.

كما تأتي السيارة هذا العام بأقوى نظام ترفيهي يختلف كليًا عن الإصدار السابق.

حيث يتوفر بها نظام صوتي نظام ملاهي، شاشة مقاس 9 بوصة، راديو اف ام، مخرج يو اس بي.

مخرج صوت اضافي، واي فاي، 8 سماعات، بالإضافة لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

المصابيح الأمامية والخلفية من الليد، بالإضافة لنظام توجيه، الدخول الذكي بدون مفتاح، فتحة سقف، نظام تعليق رياضي، جناح خلفي.

عيوب وسعر سيارة تويوتا افالون 2022

لم يتم ذكر أي عيوب للسيارة على الإطلاق من قَبل العملاء، فيما عدا السعر المرتفع عن منافسيها في نفس الفئة السعرية.