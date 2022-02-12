الواعرة الجبارة.. تويوتا بيلتا أحدث سيارة موديل 2022 السيارة العائلية الفاخرة بمواصفات خارقة

سيارة تويوتا بيلتا الموديل الجديد 2022 من افضل السيارات الموجودة في السوق هذه الفترة، حيث أنها تتوفر بسعر مناسب للجميع وهو 235 ألف جنيها مصريا للفئة الأولى والفئة الثانية متوفرة بسعر أعلى نسبيا وهي 275 ألف جنيها، وهذه الأسعار وفقا لما تم الإعلان عنه من الأسعار الموضحة من شركة تويوتا في السوق المحلي، حيث أنها من السيارات اليابانية الموجودة في السوق المصرية وقد تتميز بالطراز السيدان وتحتوي على محرك رباعي الأسطوانات وتتميز بالقوة العالية التي يحتاجها القائدين المعتادين على قيادة السيارات العالية الجودة والكفاءة.

الواعرة الجبارة.. تويوتا بيلتا أحدث سيارة موديل 2022 السيارة العائلية الفاخرة

سيارة تويوتا بيلتا من السيارات السيدان الأشهر في الأسواق، وقد تتمتع بجودة موتور عالية الكفاءة حيث تحتوي على موتور بسعة 1500 سي سي.

كما أن السيارة تتميز بأنها ذات قوة مناسبة تصل إلى 103 حصان، بالإضافة إلى انها تضم عزم أقصى لعملية الدوران يصل إلى 138 نيوتن لكل متر.

وتحتوي السيارة على ناقل مميز بحركة رباعية لجميع السرعات، قد يتميز بأنه ناقل أوتوماتيكي مميز وعالي الكفاءة.

كما انها تتمتع بالعديد من الإمكانيات الداخلية والخارجية المميزة التي تم الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا.

الأبعاد الخارجية للسيارة

تضم السيارة مجموعة مختلفة ومميزة من الأبعاد الخارجية التي قد تجعلها تتناسب مع غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وهذه الأبعاد هي:

طول السيارة يصل إلى 4490 مم.

وبالنسبة إلى عرض السيارة فقد يبلغ 1730 مم.

وارتفاع سيارة تيوتا الجديدة يصل إلى 1475مم.

وبالنسبة إلى سعة التخزين للشنطة الخارجية فقد تصل إلى 478 لتر.

ما هي مواصفات سيارة تويوتا بيلتا

تتمتع سيارة تويوتا بيلتا بالعديد من المميزات والاضافات المختلفة والكماليات التي تتميز في التالي: