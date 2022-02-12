نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجووهرة الكورية.. كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 سيارة الموسم افضل سيارة عائلية بمواصفات ولمسات عصرية في المقال التالي
كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 واحد من السيارة الأشهر الموجودة في الأسواق والتي تتوفر باللون الأبيض والأسود والرمادي، قد تتمتع بالكراسي المصنوعة من الجلد الفاخر الذي يعطي للسيارة من الداخل الشكل الانيق والمميز، ولهذا فقد تمكنت السيارة من تحقيق شهرة واسعة في الأسواق السعودية، وهذا لأنها سيارة مناسبة للغاية للكثير من الأفراد والأسر لما تتمتع به من تقنيات وأدوات ومواصفات ومميزات فريدة عن غيرها من السيارات من نفس الفئة.
الجووهرة الكورية.. كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 سيارة الموسم
تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المميزة التي تجعلها الأفضل من بين غيرها من السيارات، وهذا حيث انها تضم مميزات وتقنيات أنيقة وغاية في الروعة قد تتمثل في التالي:
- أولا هي سيارة مجهزة بعازل حراري خارجي بضمان عشر سنوات.
- تتمتع السيارة بضمان خمس سنوات ومزودة بحساسات خلفية وسقف اوتوماتيك بانوراما.
- كما أن السيارة تتميز بأنها تحتوي على إمكانية طي آلي للمرايا في السيارة وكاميرا خلفية.
- وتحتوي على شاشة تعمل باللمس والسيارة تعمل بقوة 133 حصان وتحتوي على ناقل حركة اتوماتيكي.
مواصفات كيا سبورتاج GLS 1.6 2022
- تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات المميزة والأنيقة التي تجعل السيارة تحقق أعلى نسبة مبيعات في الأسواق العربية.
- وهذا حيث أنها تتمتع بمحرك قوي 1.6.
- وتحتوي على نظام محرك يعمل بالبنزين كما أنها مزودة بمجموعة من الصمامات التي يبلغ عددها 16 صمام.
- وتحتوي السيارة على 133 حصام وعزم 164 وقد تتميز بأنها أقل استهلاكا للوقود، حيث أنها تستهلك 14.9 ك/ لكل لتر.
- تضم السيارة مجموعة متنوعة من الأضواء والمصابيح المناسبة للضباب وتحتوي على حساسات خلفية للسيارة من الخلف.
- مزودة بفتحة سقف كهربائية ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء ، بالإضافة إلى جناحات خلفية وسقف بانوراما.
- تحتوي السيارة على فتحة بلوتوث وعلى شاشة معلومات وعلى نظام صوتي مناسب للسيارة وقوي.
- تحتوي على فتحة يو أي بي وتقنية البلوتوث التي تسهل الاتصال بين السيارة وبين الهاتف المحمول.
- كما انها تحتوي على وسائد هوائية موجودة في الاما وكاميرا للرؤية من الخلف ونظام فرامل للانغلاق.
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