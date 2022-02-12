الجووهرة الكورية.. كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 سيارة الموسم افضل سيارة عائلية بمواصفات ولمسات عصرية

كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 واحد من السيارة الأشهر الموجودة في الأسواق والتي تتوفر باللون الأبيض والأسود والرمادي، قد تتمتع بالكراسي المصنوعة من الجلد الفاخر الذي يعطي للسيارة من الداخل الشكل الانيق والمميز، ولهذا فقد تمكنت السيارة من تحقيق شهرة واسعة في الأسواق السعودية، وهذا لأنها سيارة مناسبة للغاية للكثير من الأفراد والأسر لما تتمتع به من تقنيات وأدوات ومواصفات ومميزات فريدة عن غيرها من السيارات من نفس الفئة.

الجووهرة الكورية.. كيا سبورتاج GLS 1.6 2022 سيارة الموسم

تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المميزة التي تجعلها الأفضل من بين غيرها من السيارات، وهذا حيث انها تضم مميزات وتقنيات أنيقة وغاية في الروعة قد تتمثل في التالي:

أولا هي سيارة مجهزة بعازل حراري خارجي بضمان عشر سنوات.

تتمتع السيارة بضمان خمس سنوات ومزودة بحساسات خلفية وسقف اوتوماتيك بانوراما.

كما أن السيارة تتميز بأنها تحتوي على إمكانية طي آلي للمرايا في السيارة وكاميرا خلفية.

وتحتوي على شاشة تعمل باللمس والسيارة تعمل بقوة 133 حصان وتحتوي على ناقل حركة اتوماتيكي.

مواصفات كيا سبورتاج GLS 1.6 2022