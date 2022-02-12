نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات هيونداي 2022 الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار سيارات هيونداي 2022 الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية - ثقفني
تعتبر سيارة هيونداي أو كما يطلق عليها البعض هونداي من أكثر أنواع السيارات التي حققت نسبة شراء مرتفعة بسبب مزاياها التي لا نهاية لها، فتأسست الشركة منذ فترة طويلة ومنذ أن تأسست وهي على نجاح مستمر وقدمت المزيد من السيارات المذهلة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم سعر سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية.
أسعار سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية
سنقدم إليكم في السطور الآتية أسعار سيارات هيونداي الأكثر استخداماً في المملكة العربية السعودية.
أسعار سيارات هونداي في السعودية
- سيارة هيونداي توسان سمارت المتوفرة بسعر 100.895 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي توسان سمارت دفع رباعي مع استهلاك وقود 13.4 لكل كيلو متر وسعة المحرك تصل إلى لترين وتتوفر بسعر 107.220 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي توسان كومفورت مع استهلاك وقود 13.4 لكل كيلو متر مع سعة محرك لترين ويتوفر بسعر 108.025 ريال سعودي.
- تتوفر سيارة هيونداي توسان كومفروت مع استهلاك وقود 13.4 لكل متر مع سعة محرك 2 لتر ومتوفرة بسعر 136.775 ريال سعودي.
- تتوفر سيارة هيونداي توسان التميت مع سعة محرك 2.5 لتر ومتوفرة بسعر 150.000 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي اكسنت نص فل 2022 مع سعة محرك 1.6 لتر ومتوفرة بسرع 74.675 ريال سعودي.
- هيونداي كريتا مع سعة محرك مقدارها 1.5 لتر ومتوفرة بسعر 76.975 ريال سعودي.
- تتوفر أيضاً سيارة هيونداي كريتا المتوفرة بسعر 80.425 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي إلنترا فليت 1.6 لتر 2022 ومتوفرة بسعر 83.300 ريال سعودي.
- وتوجد سيارة هيونداي كريتا فليت 2022 مع سعة محرك 1.5 لتر ومتوفرة بسعر 83.875 ريال سعودي.
- كما تتوفر سيارة هيونداي كونا سمارت 2022 المتوفرة بسعر 90.200 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي توسان الأساسية جي ال دفع رباعي مع سعة محرك 2 لتر المتوفرة بسعر 94.800 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي إلنترا سمارت بلس 2.0 لتر 2022 المتوفرة بسعر 96.525 ريال سعودي فقط.
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