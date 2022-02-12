سعر تويوتا راش في السعودية ارخص سيارة عائلية واقتصادية Toyota Rush

سعر تويوتا راش في السعودية ، Toyota Rush وهي سيارة يابانية الصنع تم إنتاجها عام 1997 وكانت الشركة التي انتجتها هي شركة دايهاتسو في اليابان، وقد أطلق على راش في بادئ الأمر بـ اسم Daihatsu Terios ولكن مع تطور شكل المقصورة من الداخل والتصميم الخارجي أُطلق عليها تويوتا راش، Rush هي من السيارات الرياضية عالية الصنع وهي من السيارات الدفع الرباعي SUV متعددة الاستخدامات، تأخذ راش من ناحية تصميمها الخارجي شكل الشاحنات، شبابية، عائلية بفضل حجمها الكبير من الداخل من حيث المقصورة الفسيحة، تم توزيعها في البداية على دول اسيا اليابان واندونيسيا ولكن ذاع صيتها في جميع أرجاء العالم لتشمل الأمريكتين وأوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وهذا بفضل محركها القوي وتصميمها الرياضي الانيق، نحن بصدد معرفة سعر تويوتا راش في السعودية والدول العربية، ومناقشة اهم مواصفات Toyota Rush في السطور القادمة.

اهم مواصفات Toyota Rush 2022

سعة محرك راش: 1.5 لتر.

4 سلندر.

سعة خزان الوقود: 45 لتر.

قوة محرك راش: 103 لتر.

قوة عزم الدوران 135 نيوتن/ متر.

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيك.

طول السيارة: 4.435 ملم.

عرض السيارة: 1.695 ملم.

ارتفاع السيارة: 1.705 ملم.

قياس قاعدة العجلات: 2.685 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 213 لتر.

نظام الأنذار ضد السرقات.

مانع حركة.

نظام ABS مانع لانزلاق الفرامل.

نظام BA مساعدة الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام المساعدة لتسلق المرتفعات.

وسائد هوائية.

نظام التحكم في ثبات السيارة.

مشد أمامي واقي.

جهاز استشعار أمامي وخلفي للاصطفاف.

إمكانية عرض ضغط الإطارات.

سنتر لوك.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

مصابيح أرضية ولقراءة الخرائط ومصباح ترحيب.

7 مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

شاشة لعرض المعلومات.

فتحات للتهوية من الخلف.

مقود كهربائي.

إمكانية قياس الأميال المتبقية بجهاز كمبيوتر.

جيوب لوضع الأكواب.

مرآه للتجميل.

مصابيح خلفية وأمامية LED.

سعر تويوتا راش في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات سيارة تويوتا راش باختلاف كل من المواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر تويوتا راش 2022 1.5L STD 7-Seater في السعودية بـ 71.990 ريال سعودي. سعر تويوتا راش 2022 1.5L GX بـ 76.820 ريال سعودي.

صور تويوتا راش 2022