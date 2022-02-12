نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية افخم واقوى سيارة اكبر حجما واكثر اناقة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي
الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية ، تشن الشركة اليابانية تويوتا لإنتاج السيارات العالمية والحديثة المعروفة بقوتها وجدارتها على الطرقات الواعرة بجميع أنحاء العالم، حيث أنها تعمل على الدوام لتحديث مجموعة من سياراتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أنها تعتبر واحدة من السيارات الرياضية الحديثة المنتظر طرحها في سوق السيارات السعودي أثناء الفترة القادمة، بالإضافة إلى أنها تكون من ضمن السيارات العائلية التي تتسع لكثير من الأفراد لأنها تشمل 3 صفوف، غير ذلك هي تكون من السيارات متعددة الاستخدام لأنها تحتوي على تقنيات حديثة.
الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية
عملت شركة تويوتا اليابانية على تجهيز واحدة من أحدث سياراتها بمجموعة بأفضل وأعلى التقنيات الحديثة التي توفر للسائق والركاب الراحة والأمان طول الوقت على الطرقات ومن مواصفات السيارة ما يلي:
- تحصل السيارة تويوتا سيكويا على قوتها من خلال محرك تصل سعته إلى 5.7 لتر يولد قوة 381 حصان.
- تبلغ قوة عزم دوران السيارة إلى 401 رطل كحد أقصى.
- محرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- تتمكن السيارة بسحب حوالي 7400 رطل.
- كما أن مدى استهلاك محرك السيارة للوقود يصل إلى 18.09 لتر لكل 100 كم عند السير بالمدينة.
- أما إذا كانت السيارة تسير على الطرقات الخارجية فيمكن أن يصل استهلاك الوقود لحوالي 13.84 لتر لكل 100 كم.
- تتسع السيارة إلى حوالي 7 أشخاص لذا تكون السيارة الأنسب للعائلة.
- تمتلك السيارة تويوتا 3 صفوف واسعة وتتمتع بمقاعد تم صناعتها من القماش.
- يمكن التحكم في مقعد السائق كهربائياً ويتم تحريكه بأكثر من وضع.
- مقاعد السيارة الأمامية تكون جيدة التهوية ومدفأة.
- تأتي السيارة بتصميم جذاب ورائع الهيكل الخارجي لها مصنوع من الكروم.
- السيارة تكون مزودة من الأمام بمصابيح تعمل بتقنية الليد التي يمكن التحكم بها عبر ميزة التشغيل والإيقاف تلقائياً.
- سيارة تويوتا سيكوبا 2022 تحتوي على عجلات بقياس 20 بوصة وتحتوي هذه العجلات على أضلاع منقسمة وتم صناعتها من المعدن.
- أما بالنسبة إلى الأبعاد الخارجية للسيارة فيصل طول السيارة إلى 5.209 ملم، بينما يصل الارتفاع إلى 1.955 ملم وعرضها يصل إلى 2.029 ملم.
- ويصل قياس العجلات لحوالي 3098 ملم، حيث تأتي بوزن يتراوح ما بين 2.721 كجم إلى 3.311 كجم
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