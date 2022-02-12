اليابانى وحلاوتة.. سيارة تويوتا لاند كروز برادو احدث اصدار 2022 في السعودية بمواصفات واسعار خرافية

اليابانى وحلاوتة.. سيارة تويوتا لاند كروز برادو ، وبعد انتظار طويل منذ أن تم إصدار سيارة تويوتا برادو في عام 2019 قد تم الإعلان بشكل رسمي عن مواصفات واسعار سيارة تويوتا لاند كروز برادو 2022 من قبل الشركة الصناعة تويوتا اليابانية في ذكرتها السبعين على تأسيس الشركة، حيث تم الإعلان عنها بشكل رسمي بشهر مايو الماضي، ولم تكتفي الشركة بذلك بل أنها قامت بإنتاج نسخة مصغرة من السيارة حتى يتم تلبية رغبة جميع الأشخاص المحبين للسيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي ولكنها بمواصفات أقل وبسعر رخيص من تويوتا لاند كروز.

اليابانى وحلاوتة.. سيارة تويوتا لاند كروز برادو

تحتوي السيارة على الكثير من المواصفات التي تجعل منها واحدة من أفضل السيارات وتتلخص مواصفات السيارة فيما يلي:

تأتي السيارة بإصدارين مختلفين من حيث المحرك حيث أنه يمتلك مجموعة من المواصفات الخاصة بها بدفع رباعي للعجلات.

تأتي بمحرك يعمل بالبنزين تصل سعته إلى 2.7 لتر 2700 سي سي.

يولد المحرك قوة 161 حصان وقوة عزم دوران 246 نيوتن متر.

أما النسخة الثانية من السيارة فتأتي بمحرك يعمل بشكل كلي بالسولار وتبلغ سعته 2.8 لتر 2800 سي سي، يولد المحرك قوة تقدر بحوالي 201 حصان وقوة عزم دوران 500 نيوتن متر.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد ووحدة التحكم المركزية من نفس نوع الجلد.

كما يوجد خياران من المقاعد حيث يوجد بها 5 مقاعد و7 مقاعد ومن الممكن أن يتم طي المقعد الثالث من خلال الكهرباء.

ويستطيع السائق التحريك بمقعد القيادة بـ 8 اتجاهات.

تحتوي على شاشة كبيرة الحكم بقياس 9 بوصة تعمل عن طريق اللمس للقيام بعرض المعلومات الترفيه.

في السيارة أنوار كاشفة قوية تجعل الرؤية أفضل مهما كان الضباب والظلام.

في السيارة وسائد هوائية تخفف من شدة الصدمة وتوفر الأمان والحماية.

بها حساسات أمامية وخلفية تساعد على رصد العوائق التي لا تبينها بشكل واضح بالمرآة.

سعر سيارة تويوتا لاند كروز برادو 2022 في السعودية

السيارة متوفرة بأكثر من نسخة وكل فئة منها تمتلك سعرها الخاص بها سيارة لاند كروز برادو 2022 التي تعمل من خلال البنزين بمحرك 2.7 لتر والتي تحتوي على 5 مقاعد يبدأ من سعر 146600 ألف ريال سعودي.