نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 واسعارها في الأسواق في المقال التالي
تصنف السيارة شيفرولية كابتيفا 2022 ضمن السيارات العائلية والتي لاقت إقبالاً كبيراً داخل أسواق السيارات وخاصة في الدول العربية لما تتميز به إتساع لمساحتها الداخلية وتصميمها الخارجي الرائع، كما يمكنها إستهلاك متوسط وقود مقداره 7.5 لتر خلال مسافة تصل إلى 100 كم من السير في الساعة، ويتوفر من السيارة الفئة التي تحتوي على خمس مقاعد وفئة أخرى سبع مقاعد وكل منهما بها جميع الكماليات اللازمة لقضاء أوقات ممتعة أثناء الرحلات.
مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا 2022
جاءت السيارة إصدار 2022 بعدة فئات وهى ( LS 2022 – LT 2022 – Premmiere 2022)، حيث تتميز كل فئة ببعض المميزات عن الأخرى ولكنها في عامة الأمر تحتوي على المواصفات القياسية من خلال توافر وسائل الأمان والراحة وكافة وسائل الترفية كما سنوضح فيما يلي:
المواصفات الداخلية
- يوجد بالسيارة شاشة وسائط قياسها 8 بوصة تعمل باللمس، كما تحتوي على شاشة عدادات قياسها 7 بوصة.
- تمتلك السيارة 6 مكبرات للصوت مع توافر خدمة البلوتوث ومدخل خاص USB.
- تحتوي السيارة على محرك سعته 1.5 لترحيث ينتج قوة قدرها 148 حصاناً كما أنها تعمل بنظام الدفع الأمامي.
- تحتوي السيارة على وسائد هوائية جانبية بالإضافة للوسائد الأمامية لحماية الراكب الأمامي والسائق.
المواصفات الخارجية
- تحتوي السيارة على مصابيح خلفية وأمامية ضبابية بالإضافة إلى إضاءة لمصابيح السيارة LED.
- سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 587 لتراً، مع توافر إمكانية طي المقاعد بالصف الثاني من السيارة للحصول على مساحة تخزين أكبر.
- توافر نظام للتحكم في القيادة مما يساعد على القيادة في الأماكن الضيقة والزوايا.
- تمتلك السيارة جنوط قدرها 17 بوصة كما يوجد بالسيارة الفرامل مانعة الإنغلاق.
سعر السيارة شيفروليه كابتيفا 2022
- يبلغ سعر السيارة فئة LS 2022 سعة 1.5T في الإمارات حوالي 66.400 درهم إماراتي.
- بينما يبلغ سعر الفئة LT 2022 1.5T في الإمارات حوالي 72.000 درهم إماراتي.
- بلغ سعر الفئة الأولى من السيارة شيفرولية كابتيفا LS 2022 في السعودية حوالي 67.040 ريال سعودي.
- بينما بلغ سعر الفئة الثانية LT 2022 في السعودية حوالي 73.000 ريال سعودي.
- يبلغ سعر السيارة فئة LS 2022 1.5T في الكويت حوالي 4.700 دينار كويتي.
- بينما يبلغ سعر الفئة LT 2022 1.5T في الكويت حوالي 5.600 دينار كويتي.
- يبلغ سعر الفئة الأولى LS 2022 1.5T في مصر حوالي 349.000 جنيهاً.
- بينما يبلغ سعر الفئة LT 2022 1.5T في مصر حوالي 374.000 جنيهاً.
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