3500 الف ريال سعودى أرخص انواع السيارات المستعملة في السعودية

أرخص انواع السيارات المستعملة، العديد من الناس يبحثون عن سيارة مستعملة لشرائها بسعر مناسب ويمكنهم ايجاد العديد من الخيارات للسيارات المستعملة في حراج السيارات بالسوق السعودي ومن أمثله السيارات المستعملة الجيدة دي ام سي موديل 2008 و سيارة مرسيدس E 300 موديل 1989 وسيارة شيفروليه كروز موديل 2012.

أرخص انواع السيارات المستعملة

سيارة مرسيدس E 300

تبدا أسعار سيارة مرسيدس 300 E من 3500 ريال سعودي وهي من أرخص السيارات المستعملة الموجودة في السوق السعودي.

لها العديد من المواصفات المتميزة حيث تعمل من خلال محرك تصل قوته إلى 180 حصان، أما سعته 3 لتر.

السيارة مزوده بناقل حركه أوتوماتيك يحتوي على أربع سرعات مختلفة، يعمل محرك السيارة الأساسي بقوه 255 حصان.

وأقصى سرعة لها في ساعة واحدة هي 220 كيلو متر لكل ساعة.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في فترة زمنية لا تتجاوز 8 ثواني.

تأتي سيارة مرسيدس E 300 بالعديد من المميزات مثل احتوائها على زجاج كهربي.

و نظام لتثبيت السرعة في خلال القيادة على الطرق السريعة.

كما يوجد بها مرايا كهربائية، ثم أن السيارة مزوده بنظام تكييف أوتوماتيك متكامل.

تشغل السيارة اقراص السي دي وشرائط الكاسيت.

تحتوي على وسائد هوائية توجد في المقاعد الأمامية لحمايه الراكبين.

يوجد بها نظام منع انغلاق المكابح كما تحتوي على قفل مركزي للأبواب

سيارة شيفروليه اوبترا 2010

يبدأ سعر سيارة شيفروليه اوبترا 2010 من 6000 ريال سعودي فقط وتعد من أفضل السيارات المستعملة الرخيصة السعر

اوبترا 2010 من 6000 ريال سعودي فقط وتعد من أفضل السيارات المستعملة الرخيصة السعر الموجودة في السوق السعودي يتوفر بها العديد من الإمكانيات والمواصفات المتميزة مقارنة بسعرها.

سيارة شيفروليه اوبترا 2010

يمكن للباحث عن سيارة مستعملة بسعر يبدأ من 3500 ريال وأقصي سعر لها 6000 سعودي.

أن تكون تويوتا كاميري موديل 1997 مناسبة له.

وفي نفس الفئة السعرية السيارة المستعملة نيسان صني 2002 حيث تباع في السوق السعودي بسعر 6000 ريال.

وتتميز بمحرك بقوة 109 حصان وتبلغ سعته 1.5 لتر.

سيارة شيفروليه كابريس 2006