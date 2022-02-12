عرض التوفير.. تقسيط تويوتا كورولا 2022 الجديدة كليا بدون مقدم على 5 سنوات في السعودية

سعر تويوتا كورولا 2022 الجديدة الآن في سوق السيارات السعودي وبتقسيط مميز من مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية وتعد سيارة تويوتا من أكثر السيارات التي تتميز بموثوقية عالية لأنها يابانية الأصل والمنشأ، وفئات الكورولا من أشهر السيارات المنتشرة في أنحاء المملكة وفي جمهورية مصر العربية والتي أثبتت مدى مصداقية ما يقال عنها من إمكانيات رائعة ومواصفات خارقة، وسنوضح لكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وكذلك عيوبها التي تم الكشف عنها.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

نظام الفرامل مانعة للانغلاق من نوع ABS.

خاصية تحذير السائق من تعرض السيارة للسرقة “نظام ايموبليزر”.

تثبيت السيارة الكترونيًا لمنع انزلاقها.

الكبح الالكتروني للفرامل والتحكم في قوتها.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ حوالي 136 مللي متر وطولها الكلي 4.640 مللي متر.

يبلغ عرض السيارة 1.780 مللي متر بينما ارتفاعها 1.435 مللي متر.

الوزن الكلي للسيارة يبلغ 1260 كيلو جرام وسعة حقيبتها الخلفية 470 لتر.

زجاج السيارة يعمل بالكهرباء في الفئات العليا ويدويًا في الفئات الأقل تجهيزًا.

نظام تكييف الهواء يعمل بشكل إلكتروني.

قيادة السيارة ثنائية المهام.

السيارة مزودة بأفضل مصابيح للإضاءة من الخلف والأمام.

مقاس جنوط السيارة الرياضي يبلغ حوالي 15 بوصة.

يبلغ مقاس شاشة عدادات السيارة حوالي 4.2 بوصة.

بينما مقاس كاسيت السيارة يبلغ 7 إنش.

سعة المحرك حوالي 1600 سي سي وقوته تبلغ حوالي 120 حصان.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 190 كيلو متر لكل ساعة.

عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022

الوسائد الهوائية لا توجد إلا أمام المقاعد الأمامية فقط وهذا يمثل خطورة على باقي ركاب السيارة.

نظام تثبيت السرعة التكيفي متاح فقط في الفئات العليا من السيارة.

لا تحتوي على حساسات خاصة بالركن أمامية ولا خلفية.

لا تتميز بوجود خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل

قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية للسيارات عرض خاص بالتقسيط على سيارة كورولا موديل 2022 حيث:-