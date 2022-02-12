600 ريال سعودي اقوي عرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزاتها ومواصفاتها الفوق رائعة وعلى 5 سنوات فقط

سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزاتها، تعد سيارة تويوتا كورولا 2022 من السيارات ذات الأداء المتميز خاصة على الطرق الوعرة، كما أنها لها العديد من المواصفات الرائعة على مستوى التجهيز الداخلي للسيارة وهي من السيارات المفضلة لدي الكثيرين في المملكة العربية السعودية، لذلك قامت شركه عبد اللطيف جميل بعمل أفضل عرض تقسيط للسيارة على فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، وإليكم تفاصيل العرض ومواصفات السيارة.

عرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزاتها

عرض تقسيط تويوتا كورولا 2022 من شركه عبداللطيف جميل تشترط أن يدفع العميل

تشترط أن يدفع العميل قسط شهري بقيمه 600 ريال سعودي لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات.

قيمه المبلغ المدفوع كدفعة أولى للسيارة 35.154 ريال سعودي.

أما قيمة المبلغ الذي يدفعه العميل في الدفعة الاخيرة 29.640 ريال سعودي.

أما سعر السيارة في معرض عبد اللطيف جميل للشراء تصل إلى 79.300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز السيارة بهيكل خارجي من اللون الأسود أما لونها الداخلي عاجي.

السيارة مزوده بمحرك تبلغ سعه 1600 سي سي، كما تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك لتتميز بخمس سرعات مختلفة.

يوجد بالسيارة خزان تبلغ سعته 55 لتر.

أقصى سرعه تقطعها السيارة اثناء القيادة 185 كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما يمكن حقن الوقود إلكترونيا في السيارة.

تزين الواجهة الأمامية للسيارة مصابيح ضباب ويوجد مصابيح أيضا في الجهة الخلفية.

كما تحتوي على أنظمه للأمان مثل نظام الركن الذكي للسيارة.

تبلغ قوه محرك تويوتا كورولا 119 حصان كما أنه مكون من ثلاث أسطوانات

مميزات تويوتا كورولا 2022

يمكن ايجاد قطع غيار السيارة بسهوله في السوق السعودي.

لها قدره كبيره على الثبات عند القيادة لمسافات طويله تصل إلى 100 كيلومتر.

وتعد من السيارات ذات التصميم الرياضي.

السيارة مزوده بشاشه لمس بمقاس 7.6 بوصة.

كما أنها مزوده بناقل حركة أوتوماتيك.

تحتوي على نظام صوتي مكون من ست مكبرات للصوت.

كما يوجد بها العديد من المزايا للترفيه مثل منفذ USB وبلوتوث.

سعر تويوتا كورولا 2022