تويوتا تطلق “هايلكس 2020” سيارة عائلية فاخرة بمواصفات وامكانيات أكثر قوة وأداء للطرق الواعرة

تويوتا هايلكس 2020 التحفة التي لا تقدم بمرور السنين من المقدمة من شركة تويوتا اليابانية العالمية وهي الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت وهي من أفضل سيارات البيك اب مقارنة بمنافسيها من نفس الجيل ويغلب عليها الطابع الياباني من متانة الإصدار وقوته وسنوضح لكل المتسائلين بشأن مواصفات تويوتا هايلكس 2020 في سوق السيارات السعودي كل المواصفات الخاصة بالسيارة بالإضافة إلى عيوبها ومميزاتها وكذلك أسعارها في الأسواق المحلية.

مواصفات تويوتا هايلكس 2020 في السعودية

تتميز سيارة تويوتا هايلكس بالعديد من المواصفات الرائعة والمميزة والتي سنوضحها في السطور التالية:-

محرك السيارة قوي حيث أن سعته 2.7 لتر وقوته 164 حصان ويعمل بنظام الديزل والبنزين.

يعمل المحرك بعزم دوران 245 نيوتن لكل متر ومكون من 5 سرعات رباعي الاسطوانات.

مزود بنظام دفع كلي أو خلفي لعجلات السيارة ويتصل بناقل حركة يدوي.

طول السيارة حوالي 5330 ميللي متر وعرضها 1800 ميللي متر واتفاعها 1690 ميللي متر أما طول قاعدة عجلاتها 3085 ميللي متر وطول ارتفاعها عن الأرض يصل إلى 182 ميللي متر بينما يبلغ وزنها 2850 ميللي متر.

مميزات سيارة تويوتا هايلكس الجديدة في سوق السيارات السعودي

نظام تكييف الهواء يعمل يدويًا وبها اضاءة ترحيب.

عجلة قيادتها متعددة الاستخدامات والمهام.

تحتوي على ثلاجة وقاطرة جر أمامية بالإضافة إلى الريموت الكنترول.

زجاج السيارة يعمل بالكهرباء.

الصادم الأمامي مصنوع من الكروم بينما الصادم الخلفي مصنوع من الحديد.

نظام الفرامل بها هو BA وهي فرامل مانعة للانغلاق بينما تحتوي أيضًا على نظام فرامل HAC وVSC.

المرايا الخارجية تحتوي على إشارات ترحيب.

أسعار الفئات المختلفة من سيارة تويوتا هايلكس موديل 2020

تختلف أسعار السيارة لنفس النوع باختلاف الفئة الخاصة بها وتأتي أسعار كل فئة كالآتي:-