تصميم جذاب.. تويوتا راش احدث موديل 2022 بالاسعار المواصفات

تعتبر عمليات شراء السيارة واحدة من اهم الأمور التي يتم القيام بها من قبل محبي السيارات والقيادة، حيث أنها تحتاج إلى التخطيط المسبق قبل الشراء وتبدأ تبحث عن السيارات التي تحتوي على الأنظمة المميزة والاكسسوارات العالية الدقة حتى تستمتع بمتعة القيادة من خلال السيارة المناسبة، فقد تتمتع سيارة تويوتا راش بالعديد من المميزات المختلفة والامكانيات التي تتمثل في احتوائها على نظام مضاد للشرقة وتحتوي على محرك داخلي قوي ويتم الضغط على زر البداية الموجود في السيارة.

مميزات سيارة تويوتا راش

تتميز السيارة بأنها مصممة بشكل جرئ وعصري مع مجموعة من التفاصيل الخارجية الدقيقة من كافة الجوانب في السيارة

بالإضافة إلى أنها تتمتع بعجلات مصممة من مادة الألومنيوم موجودة بمقاس ١٧ بوصة وقد تتمتع أيضا بمظهر مميز وأنيق.

كما ان السيارة تتمتع بالاندفاع المميز الذي يعطي القائد التميز في المغامرة الجديدة.

وهذا بالإضافة إلى أنها تتمتع بإمكانية الدفع الرباعي المتميزة من شركة تويوتا

وهذا بالإضافة للتصميم الديناميكي المميز التي تتمتع به السيارة

كما انها تدعم الثبات والاستقرار على الطريق أثناء القيادة

تتميز أيضا بالاستهلاك الاقتصادي للوقود مما يجعلها سيارة اعتمادية

ابعاد سيارة تويوتا راش

تتمتع السيارة بمجموعة من الأبعاد المختلفة للتصميم الخارجي للسيارة، وهذا حيث ان طول السيارة متوفر ب٤٤٣٥ مم

وتحتوي السيارة من الخارج على عرض ١٦٩٥ مم

وتتوفر بارتفاع قد يصل إلى ١٧٠٥ مم

تحتوي الشنطة الخلفية للسيارة على مساحة ٢٠٩ لتر

وهذا بالإضافة إلى أت السيارة تتميز باستهلاك اقتصادي للوقود حيث يصل إلى ٦٫٦ لتر من اجل السير لمسافة ١٠٠ كم

أهم مواصفات سيارة تويوتا راش