أقوى وأفضل السيارات الهجينة.. سيارة تويوتا بريوس2022 الأسطورية بمواصفات وجودة فائقة في السعودية والأسواق العالمية

سيارة تويوتا بريوس هي سيارة الأكثر شعبية في العالم أفضل من أي وقت مضى هاتشباك كهربائية هجينة بالكامل متوسطة الحجم كانت في السابق سيارة سيدان مدمجة تم تطويرها وتصنيعها بواسطة شركة تويوتا صنفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) سيارة بريوس من بين أنظف السيارات المباعة في الولايات المتحدة، سيارة هجينة بخمسة أبواب تأتي قياسية مع مصابيح أمامية أوتوماتيكية وكاميرا احتياطية متكاملة ومرايا جانبية ساخنة. المقاعد الأمامية مدفأة ويمكن تعديلها لمزيد من الراحة، مع ميزات الأمان القياسية الجديدة مثل اكتشاف المشاة ومساعدة الممرات والفرملة التلقائية، هي أعلى تصنيف للسيارة الهجينة الموصولة بالكهرباء كما أن طراز 2018 Prius Prime يضع أيضًا بين أفضل السيارات الهجينة المصنفة بمعدل 87 MPGe بنزين مكافئ، وسنعرض لكم سعر ومواصفات سيارة تويوتا بريوس في السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا بريوس2022

تتضمن كل ميزة من هذه الميزات العناصر التالية:

تتوفر السيارة بخيارين من المحركات الهجينة الداخلية يحتوي الأول على أربع أسطوانات.

مع معدل حمل يبلغ حوالي 96 قناة ومعدل محرك يبلغ حوالي 142 نيوتن هذه آلة قوية.

تبلغ سعة المحرك 1.8 لتر.

وتعتمد آلية المحرك الثاني على العمل الكهربائي الذي يولد حوالي 53 حصانًا بينما يبلغ معدل تسارع نيوتن 163 نيوتن.

هناك العديد من أنظمة الأمان بما في ذلك التنبيهات للكشف عن حركة المشاة والتنبيهات في حالة حدوث تصادم.

أنظمة الأمان التي تساعدك في قراءة لوحات الإشارات والإشارات المختلفة.

مثبت متفاعل يحافظ على ثبات متوسط ​​سرعة السيارة أثناء رحلة على الطريق.

من مقدمة السيارة يكون أيضًا مسؤولاً عن العمل والتحكم الآلي في المصباح الأمامي

سعر سيارة تويوتا بريوس 2022 في الأسواق العالمية