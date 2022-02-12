الجوهرة القادمة ..سيارة تويوتا كورولا 2022 بتصيمم ومواصفات فائقة في المملكة العربية السعودية

سيارة تويوتا كورولا 2022 هي واحدة من أشهر موديلاتنا تم تصميم هذه السيارة لتكون رفيقك لسنوات قادمة بفضل تصميمها الداخلي متعدد الاستخدامات وميزات الأمان المتقدمة والشكل الخارجي القوي من الدرجة الأولى وأشهر سيارة من العلامة التجارية اليابانية في التاريخ وسينافس موديل 2022 في فئة سيارات السيدان الصغيرة وسيتميّز بطابعه العملي ، وستتميّز جميع سيارات تويوتا بموثوقيتها من حيث الإصلاحات التي قد تحتاجها في مرحلة ما، تشتمل تشكيلة سيارات السيدان العائلية من تويوتا على طرازات كبيرة من حيث السلامة والأداء والتقنية تويوتا كورولا 2022 هي سيارة سيدان ذات 4 أبواب مصممة بذكاء وفعالة مع العديد من الميزات المذهلة المتاحة لتعزيز تجربة القيادة الخاصة بك، وفي خلال السطور القادمة من موقع ثقفني نعرض لكم المواصفات والاسعار في المملكة العربية السعودية لسيارة تويوتا كورولا 2022

المواصفات المتميزة في سيارة تويوتا كورولا 2022

سيارة تويوتا كورولا 2022 نجحت تويوتا في تجديد كورولا مرة أخرى وبذلك قدمت لنا سيارة جديدة بالكامل تقدم مظهرًا أكثر أناقة ورياضيًا. تحاول تويوتا كورولا 2022 مرة أخرى إثارة الإعجاب من خلال دفع ميزاتها الرائعة في السوق. تأتي كورولا الجديدة بمحرك أكثر قوة هذه المرة وتقدم 44 ميلا في الغالون على الطرق السريعة وتأتي بشكل قياسي مع مصابيح أمامية LED مع مصابيح ضباب LED كخيار.

ومن المتوقع أن تكون السيارة مماثلة للإصدار الحالي المتوفر في السوق السعودي مع موديل 2021 والذي يعتمد على مجموعة فريدة من أنظمة السلامة والأمن فضلاً عن المعدات الأساسية للسيارة. ستزودك النقاط التالية بنظرة عامة على أهم الميزات القياسية الأساسية لسيارة تويوتا كورولا 2021:

وتعمل بمحرك ثلاثي الأسطوانات بإزاحة تبلغ حوالي 1500 سم 3 بقوة 119 حصانًا وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر.المحرك متصل بعلبة تروس CVT ذات 10 سرعات لاحظ أن متوسط ​​استهلاك هذه السيارة للوقود يبلغ حوالي 19.6 لترًا لكل 100 كيلومتر.

عوامل الأمن والسلامة

اعتمدت المركبة على مجموعة من عوامل الأمن والسلامة التي عززت حماية السائق والركاب ومنها:

وفي السيارة وسادتان هوائيتان واحدة للسائق وواحدة للراكب الأمامي.

نتيجة لذلك كان لديه بعض المصابيح الأمامية الهالوجينية.

كورولا لديها ميزات أمان مدمجة.

سعر تويوتا كورولا 2022 في المملكة العربية السعودية

تتوفر تويوتا كورولا 2022 بالكامل وكذلك باقي فئات السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال وكيل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الوكيل الحصري.