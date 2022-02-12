نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا من أهم ما يتم البحث عنه من قبل مختلف مفضلي اقتناء الموديلات المختلفة من شاحنة بيلتا المميزة، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يخص السيارة من نوع بيلتا والتي تعتبر من بين أقوى أنواع المركبات والتي تتواجد في التوقيت الحالي في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، وتمتلك تلك السيارة العديد من المميزات التي تتعلق بالتجهيزات، والموصفات الأساسية للسيارة، كما سنوضح أهم المعلومات عن أهم ما تمتلك السيارة من ملحقات، وتكلفة شرائها.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا

المواصفات وكل ما يتعلق بالمعلومات عن اسعار سيارة تويوتا بيلتا نتعرف عيها عبر الآتي من تلك الفقرات حيث أن مختلف التجهيزات التي تمتلكها السيارة وأهم ملحقاتها، تعد من أكثر ما تنفرد به تلك السيارة من خصائص تجعلها هي الأفضل، ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

سيارة تويوتا بيلتا تمتلك المحرك بالقوة التي تعدل مائة وخمسة حصان.

سعة المحرك الخاص بالسيارة تبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

الصندوق الخلفي للسيارة متواجد بالسعة أربعمائة خمسة وتسعين لتر.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال اثني عشر ثانية.

النظام للفرامل يعمل بخاصية إي بي إس، وتعد مانعة للانغلاق.

تجهيزات هامة في السيارة تويوتا بيلتا

السيارة تتواجد بها الحساسات الخاصة بالركن الآمن.

النظام الخاص بالإيموبليزر المميز للحماية الكاملة من التعرض للسرقة.

السيارة قد تم دعمها بنوع الكاميرا الخلفية لتصوير كل ما يحيط بالسيارة من الخلف.

متوفر نظام إضاءة مميز للسيارة.

الجنوط الخاص بالعجلات من النوع الرياضي.

متوفر الخاصية المثبتة للسرعة.

متواجد المكيف بالسيارة ويعمل أوتوماتيكيا.

متواجد أيضا الشاشة من نوع تاتش بمقاس سبعة بوصة.

سعر السيارة بالسوق المحلية

قد تم النش لبعض الصور الخاصة بالسيارة والتي تتواجد بإحدى مناطق الموانئ بمصر وبدولة الهند، ولكن ليس هناك أي تصريحات تخص السعر لتلك الشاحنة الممتلكة لعدد من المواصفات التي تؤهلها لتكون من أقوى المركبات بالأسواق.