نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات جديدة لمحدودي الدخل في السعودية أولها تبدأ بـ 32 الف ريال (متجدد) في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات جديدة لمحدودي الدخل ،حان الوقت للحصول على سيارة جديدة بأقل تكلفة ممكنة لـ محدودي الدخل، تسعى شركات إنتاج السيارات الرائدة إلى تصنيع سيارات تواكب العصر ولكن تواكب ظروف بعض المواطنين ذوى الدخل المنخفض، بالرغم من أن شركة أنتاج سيارات كبيرة تنتج سيارة قد تصل إلى الملايين ولكنها تنظر إلى مواطنى محدودي الدخل وتنتج سيارات ذات مواصفات قياسية ولكن بأسعار مقبولة نسبياً لتتماشى مع ظروف هؤلاء المُستهلكين، سوف يتم عرض أكثر سيارات جديدة ذات مواصفات رائعة وقياسية ( الفئة الأولى ) وبـ أسعار منافسة (متجدد) وفي متناول الجميع من الدخل المنخفض في خلال السطور القادمة.

ارخص سيارات لمحدودي الدخل في السعودية

شانجان السفن 2022

تعد سيارة Chang’an Alsvin صينية المنشأ من ارخص السيارات الجديدة على مستوى العالم:

تأتي السيارة بمحرك 1400 سي سي

رباعي الأسطوانات.

قوة عزم دوران 123 نيوتن/ متر.

ناقل حركي مانيوال بخمس سرعات (أول فئة).

تبلغ قيمة سعر شانجان السفن في السعودية بسعر 32.835 ريال سعودي.

كيا بيكانتو 2022

Kia Picanto هي من السيارات الرخيصة والتي لها مميزات عديدة أفضلها أنها موفرة لاستهلاك الوقود، بيكانتو هي سيارة ذات منشأ كوري جنوبي:

محرك السيارة 1248 لتر .

4 سلندر.

وقوة عزم الدوران 122 متر.

مع قوة محرك 84 حصان.

ومن المميز في بيكانتو أنها تهتم بأنظمة الأمان داخل المقصورة كـ نظام مانع انزلاق الفرامل.

انذار خاص لمنع السرقة .

مثبت مقاعد الأطفال.

وسائد هوائية.

وتمتلك من الأنظمة الترفيهية ما يكفي لشرائها دون تفكير.

تبلغ قيمة ( أول فئة ) 43.000 ريال سعودي.

شيفروليه سبارك 2022

Chevrolet Spark هي سيارة أمريكية المنشأ تم أنتاج أول خط لها عام 1998م: