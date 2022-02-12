سيتروين سي إليزي 2022 سعرها ومواصفاتها أهم وأقوى منافس للفئات الاقتصادية

سيتروين سي إليزي 2022 تتصدر كل محركات البحث، باعتبارها أفضل السيارات الفرنسية العائلية التي تأتي بنظام الوكيل، فقد استطاعت أن تنافس شركة السيارات الأخرى، فقد تميزت بمساحتها الواسعة والمريحة، والاقتصادية في كل شيء سواء البنزين أو السعر النهائي لها، حيث قدمت سعرًا أصبح منافس قوي لجميع السيارات في الفئة السعرية، الآن أصبح يمكن للعملاء الحصول على سيارة بمواصفات قوية وإمكانيات بسعر لا يقارن، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على سعرها ومواصفاتها بالتفصيل.

سيتروين سي إليزي 2022

تأتي السيارة بتصميم قادر على أن يجذب أنظار كل العملاء، حيث تأتي بمصابيح أمامية انيقة للغاية ليست كبيرة، ولكنها تعطي الشعور بالفخامة.

وعلى نفس الخط شبكة التهوية المصممة بأجود الخامات، وفي الوسط شعار الشركة.

ولقد راعت الشركة أن يكون بالسيارة منحنيات لتعطي لها مظهرًا قويًا.

بالإضافة إلى توفر مصد أمامي من الجهة الخلفية يأتي بنفس شلون السيارة مع شبكة التهوية، والمصابيح الضبابية التي تأتي بخاصية DRL.

بالجانب يوجد مرايات الضم بنفس لون السيارة مما أضاف لها جمالًا لا يوصف

أما عن المصابيح الخلفية فهي تأتي بحجم كبير ومنحوتة بشكل رائع.

كما ان مكان الشنطة الخلفية في المنتصف مما يجعل تصميم السيارة أنيق من كل شيء.

مزايا سيارة سيتروين سي إليزي 2022

جاءت سيارة سيتروين سي إليزي 2022 بمزايا رائعة جدًا، حيث جاءت بتصميم داخلي رائع يتوسط التابلوه شاشة خاصة بالنظام الترفيهي، والأخرى شاشة معلومات خاصة بالتكييف اليدوي، أما المقاعد ومساند الرأس الأمامية والخلفية مصنوعة من الجلد، وتلك أبرز مزاياها:-

أهم مزايا السيارة هو المحرك القوي الذي يأتي بقوة 1500 سي سي.

4 سلندر، 16 صباب، 115 حصان، بقوة عزم للدوران 150 نيوتن/ متر، ناقل حركة 6 سرعات، نظام الجر امامي.

أبعاد السيارة مثالي فيبلغ طولها 4.445 مم، العرض 1.953 متر، الارتفاع 1.474 متر.

ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 13.7 متر، سعة حقيبة السيارة 506 لتر.

تأتي السيارة بجنوط مقاس 15 بوصة، والاكصدام والحلية المصنوع منها زجاج الأبواب من الكروم.

الزجاج الأمامي والخلفي كهربائي، كما يتوفر خاصية إمكانية غلق الأبواب بالريموت عن بُعد.

تأتي بأقوى نظام ترفيهي 4 سماعات، نظام التحكم بالصوت، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مخرج كهربائى 12 فولت.

كما تحتوي على شاشة بمقاس 7 بوصة تعمل باللمس، خاصية عرض محتوى الهاتف على الشاشة، مع أقوى نظام ملاحة.

تشتمل على نظام مساعدة السائق مثل الكاميرا الخلفية، قفل الأبواب بالريموت، كمبيوتر رحلات، مثبت سرعة، حساس ركن خلفي.

يتوفر بالسيارة كل وسائل الأمان مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق، وسائد هوائية، سنتر لوك، حزام أمان خلفي.

عيوب سيارة سيتروين سي إليزي 2022

كما ذكرنا لكم المزايا الرائعة، أيضًا سنقدم لكم أبرز عيوبها والتي تتمثل في الآتي وهي:-

ارتفاع سعر قطع الغيار.

السيارة غير منتشرة ومما يصعب بيعها.

غير اقتصادية بالوقود نوعًا ما عن المنافسين.

سعر سيارة سيتروين سي إليزي 2022

يبدأ سعرها من 220 ألف وحتى 250 ألف جنيه.