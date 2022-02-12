نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة 2022 GMC SIERRA جي ام سي سييرا القيادة بدون استخدام اليدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة 2022 GMC SIERRA جي ام سي سييرا ليست فقط سيارة قوية وقادرة على المشي في الطرق الواعرة بسهولة ولكنها ايضًا تتميز بالفخامة والتكنولوجيا المتطورة جداً، يتيح لك نظام Super Cruise المتطور الاستمتاع بسهولة وراحة السفر بدون استخدام اليدين من خلال إدارة التوجيه والحفاظ على سرعتك المحددة. عند عدم سحب مقطورتك ، يمكنها إجراء تغييرات تلقائية للمسار للمساعدة في الحفاظ على سيرك في مسار ثابت، وهناك العديد من المميزت الأخرى.

مواصفات ومميزات سيارة 2022 GMC SIERRA جي ام سي سييرا

جاءت سيارة ام جي الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة سواء على مستوى التصميم أو على مستوى التكنولوجيا المتطورة التي تساعد في الحصول تجربة قيادة ممتعة، ومن أهم وسائل الراحة الترفيه بالسيارة الأتي

وسائل الراحة الترفيه

يوجد شاشة شاشة قياس 13.4 بوصة، يتوفر بها نظام المعلومات الترفيهي الجديد كليًا الذي يحمل شعار جي إم سي والذي يوفر العديد من المميزات، مع Google المدمج ستتلقى طريقة مفيدة ومخصصة وسلسة لتحسين تجربتك داخل السيارة. باستخدام مساعد Google وخرائط Google و Google Play ، يمكنك الوصول إلى المساعدة بدون استخدام اليدين وتحديثات حركة المرور المباشرة وبعض تطبيقاتك المفضلة العديد من المميزات الاخرى.

قوة سيارة جي ام سي سييرا 2022 في الطرق شديدة الانحدار

وبالنسبه لعجلات سيارة جي ام سي تأتي بمقاس 18 بوصة وتمميز باللون الأسود اللامع، والإطارات مصنوعة من أجود الخامات التي تجعلها قادرة على التحرك في الطرق شديدة الانحدار، وبالنسبة لصندوق النقل الخاص بالشاحنة فقد تم صنعه من الفولاذ القوي الذي يساعد في الحماية من التأرجح.

قوة محرك سيارة 2022 GMC SIERRA

تضم السيارة محرك V8 والذي تبلغ قوته 420 حصان وتبلغ سعة المحرك 6.2 لتر ، ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتك والذي يتميز بعشر سرعات مختلفة، يوفر هذا المحرك المحسن عزم دوران أكبر بنسبة 20٪ مقارنة بالمحرك القديم.

التصميم الخارجي لسيارة جي ام سي سييرا

جاءت سيارة جي ام سي الجديدة بتصميم خارجي اكثر تطوراً مع شبكة لها جديد ومميز، وجاءت المصابيح الامامية أيضَا بشكل جديد مع اضافة ورسوم متحركة للإضاءة تعمل عند الاقتراب من السيارة أو بدء تشغيلها أو الابتعاد عنها.

اسعار سيارة 2022 GMC SIERRA جي ام سي سييرا في الوطن العربي

تأتي سيارة جي ام سي سييرا ب 8 فئات متنوعة ولكل فئة سعر يختلف حسب الإمكانيات سوف نقدم لكم اسعارها في السعودية ومصر والكويت والإمارات: