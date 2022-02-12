 أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات خيالية

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات، سوف نتعرف اليوم عن كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارة كيا سبورتاج، حيث أنها تعتبر من بين أنواع السيارات التي تتمتع بتصميم رياضي مميز وفريد جداً، حيث أنها تمكنت من أن تحصل على شهرة واسعة بذلك المجال بكافة أرجاء العالم المختلفة، بسبب لما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات وتقنيات فائقة تجعلها من بين الفئات التي يرغب فئة كبير من الشباب بالحصول عليها، لذا سوف نتحدث اليوم بشكل مفصل عن كافة مميزات ومواصفات سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2022.

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

إتاحة الشركة خاصية تقسيط السيارة بالأسواق السعودية، حيث أن سعرها يبلغ حوالي 97.403 ألف ريال سعودي.

ويتم سداد دفعة أولى للسيارة تبلغ نحو 9.71 ريال.

وأطول فترة سداد تصل حتى 5 سنوات.

على أن تكون قيمة القسط الشهري نحو 1.806 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتمتع السيارة بالكثير من المواصفات الرائعة للغاية والتي يرغب باقتنائها كل شخص بسيارته منها الآتي:

يبلغ طول السيارة نحو 183.5 بوصة، أما بالنسبة للعرض فقد يبلغ حتى 73.4 بوصة.

أما بالنسبة للارتفاع يبلغ نحو 65 بوصة.

يوجد بالسيارة نحو 3 محركات الأول منها محرك ينتج عنه قوة قد تصل نحو 117 حصان.

ينتج عن السيارة قوة عزم دوران قد تبلغ نحو 265 نيوتن لكل متر، أما المحرك الثاني للسيارة .

متاح بسعة قد تصل حتى 2 لتر وينتج عنه قوة عزم دوران 417 نيوتن لكل متر، وقد تصل قوته حتى 183 حصان.

أهم مزايا سيارة كيا سبورتاج 2022