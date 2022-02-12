نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا تندرا 2022 tundra المواصفات والصور والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا تندرا 2022 tundra من أفضل سيارات الدفع الرباعي المغامرة والشرسة في منطقة الخليج العربي، تتعامل مع الطبيعة القاسية للطرقات بكل سلاسة، واحترافية، تمنح قائد السيارة متعه بالغة، عند القيادة، سوف ينبهر بقدرتها العالية على المناورة، وتجاوز المنحدرات والطرق الرملية والموحلة بكل ثبات وقوة، دون التعرض للخطر، أو حدوث أي مشاكل فنية بالسيارة، فهي مخصصة للتعامل مع تلك النوعية من الظروف والتضاريس ومزودة بكل التقنيات الحديثة التى تساعد القائد، على قيادة آمنه، والأداء المميز فما هي مواصفات تلك المركبة المذهلة والأسعار بالتفصيل.

سيارة تويوتا تندرا 2022 tundra

الجيل الجديد من تندرا حصل على العديد من التحديثات شملت المظهر الخارجي لتواكب العصر، مع الاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي، ليس ذلك فقط بل من المقرر طرح 5000 نسخة مميزة من طراز TRAIL SPECIAL تتمتع بمواصفات خاصة للعشاق التميز والاختلاف والمزيد من الرفاهية، مقدمة تندرا تملك شباك قوية، يغطيها الكروم ويتوسطها علامة تويوتا الشهيرة، تمنحها المزيد من الأناقة، والصلابة.

مواصفات تويوتا تندرا 2022

نسخة تندرا 2022 تأتي بحزمة مميزة من الترقيات، طالت العجلات الخاصة بالقيادة من حيث القدرة على التصغير أو الإمالة، مقعد السائق أيضا يدعم العديد من الأوضاع للمزيد من الراحة أثناء القيادة، المرايا الجانبية ذو رؤية جيدة، يمنحها اللون الأسود المزيد من الجاذبية، تنسجم مع مقابض الأبواب، والإطارات.

المصابيح الأمامية رائعة تمنح إضاءة قوية وواضحة في أسوء الظروف المناخية، والليل، والضباب، في أسفل الشباك يوجد مصابيح من الهالوجين، وفي المنتصف LED تدعم المصابيح النهارية والضبابية، الشباك عريضة ذو تصميم فريد وصلب يشير إلى مدي قوة السيارة، تأتي أيضا بعجلات فولاذية مذهلة تزيد من قوة أداء تندرا على الطرقات بقياس يتراوح مابين 18 و20 بوصة.

قوة أداء 2022 tundra

تلك المركبة القوية تأتي بمحرك من نوع واحد في جميع الفئات الخاصة بها، يتميز بقوته البالغة والأداء المذهل يتناسب مع قوة tundra 2022، يعمل بالغاز، سعة 5700 سي سي، تصل قوته إلى 381 حصان، ما يأخذ على هذا المحرك هو نوع الفتيس ذو الست سرعات، الذي من شأنه أن يضعف قوة المحرك، لكن على مستوي الأداء لا يمكن إنكار القوة الوفيرة له.

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 السعودية

تبدأ الأسعار بالنسبة للفئة الأساسية ب 134،850 ريال، وتزيد حسب الفئة والكماليات، متوسط السعر 195،000 ريال، والفئة الأعلى ب 275،900 ريال.