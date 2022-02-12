ب700 ريال عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات خيالية

ب700 ريال عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، تعتبر شركة كيا من أول الشركات في صناعة السيارات وأصبحت في وقت قصير الأقوى من ينهم، وتقوم بالعمل بمجال انتاج السيارات، الموثوق بها والتعرف على قوتها وصلابتها وثباتها عند السير على الطرق الواعرة، وفي الوقت الحالي يبحث كافة العملاء عن السيارات التي تتمتع بمجموعة متنوعة من المميزات الهائلة ومن بينها سيارة كيا سبورتاج فهيا بنا لنتعرف عليها اليوم.

ب700 ريال عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

تعد سيارة من أهم أنواع السيارات الرياضية ولها استخدامات كثيرة ومتواجدة بالأسواق المحلية.

وأيضاً في الأسواق العالمية، وقد يصل سعرها حتى يصل 84.350 ريال سعودي.

كما يمكن تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 ب 700 ريال سعودي شهرياً .

ب 700 ريال سعودي شهرياً . وقد تصل فترة التقسيط 5 سنوات، أي 60 شهر .

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين المواصفات التي تتمتع بها السيارة ويبحث عنها الكثير هي:

السيارة تأتي بمحرك قوي للغاية تعمل بتقنية رباعي الأسطوانات، وسعة المحرك تصل نحو 1,07.

يولد عن المحرك قوة كبيرة قد تصل حتى 140 حصان، ويوجد بها ناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيك ويقوم بالعمل نحو 6 حركات.

المحرك الثالث لها فقد يكون من النوع الهجين ذات سعة 1.6 لتر وينتج عنه قوة تصل 169 كيلو وات.

يوجد بالسيارة العديد من الأنظمة الحديثة المتطورة جداً، ومن بين وسائل الترفيه شاشة تتعلق بالعدادات التي تعمل بتقنية التاتش الذكي.

السيارة يبلغ سرعتها نحو 12 ثانية، كما أن السيارة تستهلك نسبة نحو 6 لتر ونصف.

السيارة من الخارج يعد قوي جداً ومقاوم للصعوبات وتتمكن السير على الطرق الصعبة والمنحنيات.

المحرك الخاص بالسيارة قوي للغاية ومن النوع التربو ذات قوة بالغة، كما أن مساحة السيارة بالداخل كبيرة جداً.

يوجد العديد من أنظمة القيادة المختلفة، ومن بينها نظام سمارت، كما أنها تعمل بتقنية كومفروت.

مميزات سيارة كيا سبورتاج