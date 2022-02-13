نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة كيا كارينز 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا كارينز تعد من أقوى ما تمتاز به تلك الشاحنة ويلفت انتباه مختلف الأشخاص من الراغبين في الحجز وبدء خطوات الشراء لتلك السيارة المميزة، والتي تعتبر من أقوى السيارات التي لها العديد من الخصائص الفريدة، والتي نتابعها عبر التقرير التالي، ومن خلال تلك السطور نتحدث بالتفصيل عن أهم تلك المواصفات والخصائص التي تمتاز بها السيارة مع بيان التكلفة الشرائية لها بالسوق المحلي بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة كيا كارينز

المواصفات والاسعار لسيارة كيا كارينز هي الأبرز مما يهتم بمعرفته مختلف من يودون اقتناء المركبة المتمتعة بقوة هيكلها وقوة وصلابة تصميمها علاوة على سعة مقصورتها الداخلية والراحة الكبيرة أثناء التواجد بداخلها بسبب اتساع المقاعد ورحابتها علاوة على جودة خاماتها فضلا عما يأتي من تلك المواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة كيا كارينز

مواصفات سيارة كيا كارينز من أهمها ما يأتي في تلك النقاط القادمة:

المحرك يأتي بالقوة مائة وثلاثة عشر حصان.

المحرك أيضا له سعة تصل لنحو ألف وخمسمائة سي سي.

متوفر بالسيارة إمكانية التعديل في وضع المقاعد.

التجهيزات في السيارة من نوع كيا كارينز

من الممكن أن تتم القيادة للسيارة بمنتهى الأمان بسبب توفر ما يلي من الإمكانات:

السيارة تتوفر بها الوسائد الهوائية لمنع الارتطامات.

متواجد بالسيارة أيضا نوع المكابح والتي تعد مانعة للانغلاق.

متواجد الخاصية التي تنذر بالخطر ومتوفر تنبيه السرقة.

أهم المميزات في السيارة

السيارة من نوع كيا كارينز لها العديد من المزايا التي تجعلها من المركبات الفريدة ومن أهم تلك المزايا ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تعد متسعة من الداخل وتتوفر فيه كل سبل الراحة.

يتوفر المكيف والذي يعمل أوتوماتيكيا.

متواجد أيضا الشاشة تاتس بمقاس ستة ونصف بوصة.

يتواجد في السيارة الراديو ومشغل سيديهات.

سعر سيارة كيا كارينز

من أهم ما تمتلكه السيارة مواصفاتها، والتي تتدرج ما بين موديل لآخر وهذا ما يحدد فئتها السعرية والسعر يبدأ لتلك السيارة من مبلغ أربعمائة خمسة وستين ألف جنيه وبالمملكة السعودية سعره حوالي تسعين ألف ريا