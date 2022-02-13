الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا راف فور 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة تويوتا راف فور نتطرق لها من خلال ما يلي من تلك المقالة ولتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن تلك السيارة الأكثر تميز والتي تتمتع بعدد من الخصائص التي تؤهلها لتكون من بين أقوى نوعيات السيارات المتواجدة في التوقيت الحالي بمختلف الأسواق المحلية والعالمية وبأسعار تعد متفاوتة وهذا على حسب ما يتوفر في تلك الشاحنة المميزة من خصائص وتجهيزات تنفرد بها، ومن خلال من تلك السطور القادمة نقدم عرض مفصل عن أهم المعلومات عن وصف السيارة، وأهم التجهيزات الأساسية في السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور

مواصفات وأسعار تلك السيارة تويوتا راف فور نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث تعد تلك السيارة من بين أقوى أنواع الشاحنات التي تتواجد في السوق العالمية وعلى المستوى المحلي أيضا تتوفر بعدد من الفئات، وفيما يلي نقدم وصف للسيارة بالكامل.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راف فور

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بتصميم مميز من النوع المتعدد الاستعمالات.

وزن السيارة يفوق الثلاثة آلاف ونصف رطل

السيرة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الرباعي.

متواجد بالسيارة الجنوط من النوع الرياضي، وبمقاس سبعة عشر بوصة.

السيارة يبلغ طولها مائة واحد وثمانين بوصة.

أهم تجهيزات السيارة

السيارة متواجد فيها الشاشة المميزة بالمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد في السيارة أيضا مكيف يعمل بالريموت.

تتمتع السيارة بالنظام الكامل للتحكم بالقيادة.

أهم مميزات الأمن في القيادة للسيارة:

توفر النظام الخاص بالمراقبة للنقط العمياء.

يوجد أيضا في السيارة وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

متواجد أيضا مكابح من النوع الذي يمنع الانغلاق، ويقي من التعرض للخطورة أثناء المرور بالمنعطفات.

السيارة متواجد بها كاميرا خلفية.

أسعار سيارة تويوتا راف فور

من أكثر ما يتساءل عنه مختلف الراغبين في الاقتناء لهذا الموديل المميز، ومن بين أهم ما يمتاز به هذا الموديل التفاوت السعري حيث أن الأسعار الخاصة به تبدأ من المبلغ مائة خمسة وخمسين ألف ريال سعودي.