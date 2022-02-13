نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85 السيارة الأكثر مبيعات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85، تعتبر سيارة شانجان من بين أنواع السيارات الرياضية التي تتميز باحتوائها على وسائل الترفيه المتنوعة نظراً لما تتمتع به من مزايا وتقنيات متعددة الاستخدامات، حيث أنها تعمل بنظام الدفع الأمامي، كما أن السيارة تأتي بتصميم جديد وعصري راقي ومميز والسيارة تمتلك كفاءة كبيرة توفر لك الأمان والراحة، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن كافة تفاصيل سيارة شانجان cs85 الجديدة تابعونا.
تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85
قامت شركة صالح بتخفيض معدل كبير من أسعار سيارات شانجان المتنوعة لكل من يرغب في شراء السيارة حتى أن يبدأ سعرها من 93,999 ريال سعودي ويصل حتى 98,000 ريال سعودي.
مواصفات سيارة شانجان cs85
- بالنسبة لاستهلاك السيارة للوقود فهي تستهلمك نحو 13.9 لتر.
- كما أن المحرك الخاص بها ينتج عنه قوة تصل نحو 233 حصان، ويدعم العمل بقوة 2000 سي سي للنوع التربو.
- والسيارة ذات أقصى عزم دوران للمحرك يصل 360 نيوتن لكل متر.
- كما أنه مزود بناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بـ8 سرعات متنوعة.
- المقصورة الداخلية للسيارة مصنعة من أجود أنواع الجلد الفاخر، ومزود بتقنية التحذير عند الخروج من المسار.
- يوجد بالسيارة نظام تحذير ضد العرضة للتصادم الأمامي، وتتميز بالدخول الذكي دون الحاجة لاستخدام المفاتيح تعمل من خلال بصمة اليد أو الريموت.
- كما يوجد في السيارة أربع كاميرات بالخارج لرؤية الطريق من كافة الاتجاهات.
- يوجد بالسيارة فتحة من السقف بنوع بانورامي مصنع من مادة الزجاج، ويوجد بها نظام الاصطفاف الذاتي.
- كما أن السيارة تتكون من الداخل لخمس مقاعد وتعمل بتقنية الدفع الرباعي، وبه خزان لوقود السيارة بسعة 58 لتر.
مميزات سيارة شانجان cs85
- يوجد في سيارة شانجان صندوق داخلي مناسب للغاية ويتم فتحه بشكل أوتوماتيكي، أما بالنسبة لمرايا السيارة الجانبية بإمكانك طيها بتقنية الكهرباء.
- المصابيح الخارجية الموجودة بالسيارة تعمل من خلال خاصية الليد ذات إضاءة عالية.
- كما يوجد بالسيارة حساسات أمامية وخلفية تساهم بركن السيارة بكل سهولة.
- ويوجد في سيارة شانجان وسائد هوائية تعمل على حماية الركاب بالصف الأول عند وجود حوادث أو صدمات.
- السيارة تتميز بأنها عملية ومريحة جداً لمن يقوم بقيادة السيارة وبها إمكانيات ذات استجابة سريعة.
- تدعم السيارة وجود النقاط العمياء عند السير على الطرق.
- السيارة تتمتع بحجم كبير يشكل صعوبة كبيرة عند القيادة بالشوارع الضيقة.
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