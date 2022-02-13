المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة شيري اريزو موديل 2022 وسعرها في الأسواق 

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات من النوع السيدان الأنيق صغير الحجم الذي يتمتع بكافة وسائل الراحة والأمان مما جعلها الإختيار الأنسب للأفراد والعائلات، فهي تكفي لحمل خمسة أفراد من خلال صفين من المقاعد ويستخدمها البعض في نقل الأغراض حيث يقوم بطى مقاعد السيارة الخلفية لزيادة مساحة التخزين، كما تتوفر السيارة شيري أريزو 5 إصدار عام 2022 بالعديد من الألوان الجذابة والرائعة التي تخطف الأنظار بالإضافة إلى سعرها المناسب.

مواصفات السيارة سيري أريزو 2022

قامت الشركة الصينية سيارات شيري بتصنيع السيارة شيري أريزو 5 حيث تتوفر السيارة من خلال أربعة فئات، ولكل فئة منهم مواصفاتها الخاصة التي تحدد سعرها ولكن جميعه يمنح السائق والراكبين متعة التجول وقضاء أوقات ترفية جميلة:

المواصفات الداخلية

تحتوي السيارة على محرك رباعي الإسطوانات حيث تبلغ قوته 114 حصان بسعة 1.5 لتر.

سعة خزان الوقود هي 48 لتر حيث تقوم السيارة بإستهلاك حوالي 7 لتر لكل 100كم من السير.

تمتلك السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي تبلغ عدد سرعاته 7 سرعات.

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة مرايات جانبية تم دعمها بإشارات ضوئية كهربائية.

تحتوي السيارة على صندوق بسعة 340 لتراً لحفظ كافة الأمتعة والحقائب.

يوجد بالسيارة شبكات أمامية تجعلها أفضل في التعامل أثناء حركة الهواء الديناميكية.

هناك مصابيح ضباب متوفرة بالسيارة، كما جاءت المصابيح الأمامية والخلفية من LED.

تمتلك السيارة عجلات من النوع الرياضي حيث يبلغ قياسها 16 بوصة.

مواصفات الأمان في السيارة شيري أريزو 2022

تتميز السيارة بتواجد مستشعرات ركن مما يجعل عملية الإصطفاف تتم بسهولة.

يتوفر بالسيارة نظام لحمايتها من السرقة مع تواجد إنذار يعمل على تنبيه السائق أثناء تجاوز السرعة.

توافر الوسائد الهوائية التي تحمي السائق والراكب الأمامي من الإصطدام.

سعر السيارة شيري أريزو 2022