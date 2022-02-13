أرخص سيارات للتقبيل في السعودية .. فرصة رائعة لمحبي الخصومات

يوجد الكثير من السيارات المستعملة للتقبيل والتنازل في السعودية بمواصفات قياسية وأسعار مقبولة وبأرخص أقساط.

نجمعها لكم في موضوع متجدد. بصورة دورية بحيث يتعرف القاريء في موقع (ثقفني) على أحدث تلك السيارة المعروضة للتنازل. كما نعرض الصور الخاصة بها.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية أرخص أقساط

تويوتا يارس 2018

السيارة : تويوتا يارس

الموديل : 2018 سيدان أوتوماتيك

الفئة : E

وارد : عبدالطيف جميل

اللون :رمادي

عداد :168750

اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل

اسم المركز: شركة اتوماكس لبيع السيارات

قيمة السيارة: 40,250 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,159 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 42

الدفعة الاخيرة: 7,757 ريال

إم جي 5 2021

السيارة: جي \ 5

الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: أسود

اسم البنك او شركة التمويل: البنك الاهلي التجاري

قيمة السيارة: 59,689 ريال

قيمة القسط الشهري: 894 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 50

الدفعة الاخيرة: 14,993 ريال

المواصفات: السيارة فل كامل 4 سلندر بفتحة سقف ومقاعد جلد وتسخين مقاعد ومقاعد كهرباء وكاميرات 3D خلفية وأمامية ومحيطية والسيارة وغيرها من المواصفات وبحالة الجديد عليها

تويوتا كورولا 2018

السيارة: تويوتا كورولا

الموديل: 2018 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: أبيض

اسم البنك او شركة التمويل: الشركة الوطنية للتقسيط

قيمة السيارة: 42,000 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,500 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 24

الدفعة الاخيرة: 6,000 ريال

المواصفات: السيارة كل شي فيها وكالة ماشاءالله تبارك الرحمن زجاج كهرباء كير اوتوماتيك مرايا كهربائيه بلوتوث تثبيت سرعة فتحة سقف

هيونداي جراند سنتافي 2021

السيارة: هيونداي جراند سنتافي

الموديل: 2021 عائلية أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: رمادي

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

قيمة السيارة: 145 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,974 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 51

الدفعة الاخيرة: 60 ريال

المواصفات: هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 29,999-20,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة

كرايسلر 300C 2020

السيارة: كرايسلر 300C 2020

الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: رمادي

اسم البنك او شركة التمويل: شركة توكيلات للتمويل

قيمة السيارة: 135,000 ريال

قيمة القسط الشهري: 2,335 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 51

المواصفات: كرايسلر 300C 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-40,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة

هيونداي اكسنت 2021

السيارة: هيونداي اكسنت

الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: رمادي

اسم البنك او شركة التمويل: شركة تمويلي

قيمة السيارة: 62,524 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,193 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 54

الدفعة الاخيرة: 25,000 ريال

المواصفات: سيارة اكسنت 2021 جديدة، لها ست شهور فقط، تامين شامل، ملبسه ارضية بلاستيك عازل لحمايتها من الاوساخ، و تلبيس الكراسي بالقماش من اللون الاسود

شانجان سي اس 35 بلس 2022

السيارة: شانجان سي اس 35 بلس

الموديل: 2022 عائلية أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: أزرق

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

قيمة السيارة: 82,000 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,692 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 58

المواصفات: السياره جديدة بحالة ممتازة استخدام شهر ونص فقط لا توجد عليها اي مشاكل للتنازل أو البيع بالكاش ويتم اكمال الدفعة عن طريقي

دودج تشارجر 2019

السيارة: دودج تشارجر

الموديل: 2019 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: أسود

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

سعر التنازل: 5000 ريال

قيمة القسط الشهري: 2,450 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 38

الدفعة الاخيرة: 40,000 ريال

اللمواصفات: السيارة للسفر عليها نانو سيراميك وحامي وجهيه من جونسون القناع الشفاف وعازل حراري، المبلغ المتبقي ١١٤ الف وللدفع المبكر تحسب ١٠٣

هيونداي إلنترا 2020

السيارة هيونداي إلنترا

الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: رمادي

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

سعر التنازل: 5000 ريال

قيمة السيارة: 66,504 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,395 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 39

الدفعة الاخيرة: 23,000 ريال

المواصفت: هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 119,999-100,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة.

هيونداي توسان 2022