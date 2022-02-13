أفخم السيارات وصلت السعودية ... سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها ومواصفاتها الفخمة وأسعار بعض فائتها

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها، تعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من سيارات الكروس أوفر التي تتميز بحضورها المتألق من خلال فتحة السقف الكبيرة التي تعطي شعور بالاتساع، تتميز السيارة بمظهرها الأنيق الجريء، ويوجد منها ثلاث فئات مختلفة في الإمكانات وتعد سيارة مناسبه للاستخدامات العائلية لاحتوائها على مقصورة داخلية كبيرة، تشمل العديد من أمكانيات الترفيه، ولمعرفة المواصفات والكامل وسعر السيارة تابع القراءة.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 وأسعارها

يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 Ls من 68.400 ريال سعودي.

Ls من 68.400 ريال سعودي. تتميز هذه الفئة باحتوائها على مصابيح ليد.

تحتوي على مثبت سرعه يوجد بها عجلات ألومنيوم بمقاس 18 بوصة.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح.

مزودة بشاشة معلوماتية للقيادة بمقاس 3 بوصة.

أما الفئة الثانية من شيفروليه كابتيفا 2022 LT تحتوي على نفس مواصفات الفئة السابقة بالإضافة إلى احتوائها على فتحه سقف بانوراميه.

وهي مزوده ب 4 وسائد هوائية، وتحتوي على نظام صوتي مكون من ست مكبرات للصوت كما يوجد بها بلوتوث.

تباع السيارة بسعر يبدأ من 74.200 ريال سعودي.

الفئة الثالثة من شيفروليه كابتيفا 2022 بريمير مزوده بمواصفات إضافية مثل احتوائها على حساسات للركن الأمامي.

ويمكن تحريك مقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة كهربيا كما تحتوي على شاشة عرض لمعلومات القيادة بمقاس 7 بوصة.

عجلاتها من ألألومنيوم بمقاس 18 بوصة، و يبدأ سعر السيارة من 79.600 ريال سعودي.

مميزات سيارات شيفروليه كابتيفا 2022