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عمر شويل - جدة أفخم السيارات وصلت السعودية ... سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها ومواصفاتها الفخمة وأسعار بعض فائتها - ثقفني
سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها، تعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من سيارات الكروس أوفر التي تتميز بحضورها المتألق من خلال فتحة السقف الكبيرة التي تعطي شعور بالاتساع، تتميز السيارة بمظهرها الأنيق الجريء، ويوجد منها ثلاث فئات مختلفة في الإمكانات وتعد سيارة مناسبه للاستخدامات العائلية لاحتوائها على مقصورة داخلية كبيرة، تشمل العديد من أمكانيات الترفيه، ولمعرفة المواصفات والكامل وسعر السيارة تابع القراءة.
سيارة شيفروليه كابتيفا 2022مميزاتها
مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 وأسعارها
- يبدأ سعر الفئة الأولى من سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 Ls من 68.400 ريال سعودي.
- تتميز هذه الفئة باحتوائها على مصابيح ليد.
- تحتوي على مثبت سرعه يوجد بها عجلات ألومنيوم بمقاس 18 بوصة.
- يمكن دخول السيارة بدون مفتاح.
- مزودة بشاشة معلوماتية للقيادة بمقاس 3 بوصة.
- أما الفئة الثانية من شيفروليه كابتيفا 2022 LT تحتوي على نفس مواصفات الفئة السابقة بالإضافة إلى احتوائها على فتحه سقف بانوراميه.
- وهي مزوده ب 4 وسائد هوائية، وتحتوي على نظام صوتي مكون من ست مكبرات للصوت كما يوجد بها بلوتوث.
- تباع السيارة بسعر يبدأ من 74.200 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة من شيفروليه كابتيفا 2022 بريمير مزوده بمواصفات إضافية مثل احتوائها على حساسات للركن الأمامي.
- ويمكن تحريك مقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة كهربيا كما تحتوي على شاشة عرض لمعلومات القيادة بمقاس 7 بوصة.
- عجلاتها من ألألومنيوم بمقاس 18 بوصة، و يبدأ سعر السيارة من 79.600 ريال سعودي.
مميزات سيارات شيفروليه كابتيفا 2022
- تحتوي السيارة على مقاعد ثنائية اللون.
- يوجد بها أزرار للتحكم و مثبت للسرعة موجوده على عجله القيادة.
- تحتوي على شاشه عرض معلومات القيادة بمقاس 7 إنش.
- وتحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، كما يوجد بها خاصية تنبه السائق عند تعرضه للإجهاد.
- تحتوي السيارة على كاميرا تمكن السائق من الرؤية الخلفية للطريق.
- تدعم اندرويد اوتو.
- مزوده بفرامل للركن تعمل عن طريق الكهرباء.
- تحتوي على نظام ESC للتحكم في ثبات السيارة في أثناء القيادة على الطريق ومنعها من الانزلاق.
- تدعم ابل كار بلاي وتحتوي على شاشة لمس بالمقاس 8 انش
- المزايا الداخلية
- تعمل السيارة من خلال محرك تربو بسعة 1.5 لتر.
- أقصى مساحه يوم كان فيها تخزين الأمتعة تقدر ب 1051 لتر.
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