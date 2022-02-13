بالصور سيارة Mg6 2022 المميزات والعيوب بالتفاصيل

سيارة Mg6 سيارة ضمن الفئة المعروفة، سيدان، وهذه السيارة قوية تتمتع بمحرك رباعي الدفع، والسيارة تتسم بسرعة جيدة، حيث تم قياس سرعة تحركها من البداية وحتى الوصول إلى مائة كيلو متر في الساعة، ووجد أنها تستغرق فقط ٩,٨ ثانية مما يعطي تسارع مميز في هذة الفئة من السيارات ومن الجدير بالذكر أن السيارة تأتي تحت العلامة الانجليزية أم جي ولكن يتم تصنيع السيارة في وقتنا الحالي في الصين بعد تعثر الشركة الام المالكة للعلامة التجارية ولكن تأتي السيارة بالعديد من المميزات الرائعة التي لن تجدها في نفس الفئة السعرية لها وسوف نستعرض الان أهم مميزات وعيوب السيارة وأسعارها داخل جمهورية مصر العربية.

مميزات سيارة Mg6

في حال كنت مقبلا على شراء Mg6 يمكنك الاطلاع على بعض مميزاتها مما يلي:

سعة المحرك ألف وخمسمائة سي سي/ تربو.

حينما تتحرك السيارة لمسافة مائة كيلومتر متر في الساعة، فإنها تحتاج لمتوسط 6.8

جنوط عجلات السيارة معدنية، وتأتي ب١٧-١٨ بوصة.

طول السيارة أربعة آلاف وستمائة وأربعة وتسعين مليمتر.

يبلغ ارتفاع السيارة مقدار ألف وأربعمائة وخمسة وستون مليمتر.

يبلغ عرض السيارة مقدار ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين مليمتر.

السيارة تأتي بأربعة ألوان مختلفة، وهي الأسود والرمادي والأبيض والأحمر.

يوجد في السيارة نظام الأمان الذي يأتي في هيئة الأكياس الهوائية، لكلا المقعدين الأماميين.

الفرامل في هذه السيارة متوازنة، ففي حال استعمالها يقع عملها على كل منطقة في السيارة.

يمكن لسائق السيارة معرفة نسبة الضغط داخل عجلات السيارة (الإطار).

السيارة مزودة بنظام أمان خاص بالسير فوق المنحدرات.

تحتوي السيارة على ست مكبرات للصوت.

تحتوي أيضا على مقاعد مخملية.

ناقص الحركة فيها به سبع سرعات.

يوجد في السيارة شاشة عرض بمقدار ثمانية بوصات.

عيوب سيارة Mg6

العديد من المميزات سوف تجدها في سيارة Mg6، ولكن توجد أيضا بعض العيوب منها:

العزل الصوتي ذو كفاءة منخفضة.

كذلك السيارة تحتاج لوقت طويل عند بيعها.

عملية الصيانة فيها تحتاج لتكاليف مادية عالية.

كذلك الفئة الأولى لا يوجد فيها أكياس هواء في الجوانب.

لا تحتوي على حساس للإضاءة.

كذلك القماش الذي غطي الكراسي فيها سهل الاتساخ.

لا يوجد فتحة بانورامية في السقف.

أيضا شيفتات الطارة تعمل فقط عند تشغيل الوضع الرياضي.

أسعار سيارة أم جي 6

أكثر من فئة تابعة لسيارة Mg6 وتأتي أسعار كل فئة كما يلي: