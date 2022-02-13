نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفخامة بانتظارك” سعر ومواصفات سيارة جاكوار Jaguar من أفضل السيارات الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة جاكوار من السيارات الفخمة والحديثة، وبها الكثير من الإمكانيات التي تميزها عن أي سيارة أخري، فهي مصنعة بخصائص مميزة وتكنولوجيا عالية، ودخلت إلي الأسواق المصرية والعربية حديثاً، لذلك يبحث الكثير من المهتمين بالسيارات علي سعرها ومواصفاته، حيث تعتبر شركة جاكوار من الشركات العالمية الكبيرة، المختصة في صناعة السيارات الحديثة، وطرحت أول جيل لها في عام 2016، وتنافس كافة الشركات العالمية الأخري مثل بي أم دبليو، ومرسيدس، وانتشرت في الأسواق بسرعة كبيرة.

أسعار سيارة جاكوار

يتراوح سعر سيارة جاكوار بين 999 ألف جنيه إلي مليون و 390 ألف جنيه، حيث أنه يوجد أكثر من نوع لها، ويختلف السعر حسب نوع السيارة وإمكانياتها، فمثلاً يبلع سعر سيارة جاكوار F-Type مليون و690 ألف جنيه ويصل إلي مليون 890 ألف جنيه، تتميز سعر سيارة جاكوار موديل F-type بوجود محرك 200 CC، وتحتوي علي 300 حصان.

يبلغ سعر سيارة جاكوار XF من مليون و 350 ألف جنيه إلي مليون و490 ألف جنيه، ويوجد لها نوعين من المحركات، أما محرك 200 Cc مع وجود 250 حصان، أو قوة 300 حصان، ويتراوح سعر سيارة جاكوار F-pace من مليون و290 ألف جنيه إلي مليون و 390 ألف جنيه، وتتميز بوجود محرك سعته 2000 CC، وقوة حصان 250، وسعر جاكوار E-pace من 999 ألف جنيه بمحرك سعته 2000 CC.

مميزات سيارة جاكوار

يوجد الكثير من المميزات التي تميز سيارات جاكوار ، فهي من أحدث السيارات التي تم طرحها في الأسواق بسبب إمكانياتها العالية، ومن هذه المميزات:

الشكل الخارجي والداخلي للسيارة مميز جداً، وتوجد به خامات عالية الجودة.

جميع السرعات مختلفة ومتميزة وأدائها عالي.

تعمل علي توفير الوقود حيث أنها تفقد 6.6 لتر كل 100كم.

مساحة الشنطة الخلفية كبيرة تصل إلي 650 لتر.

تتوفر مساحات كبيرة من الداخل والمقاعد كبيرة.

تتميز بثباتها الكبير علي الطرق.

مواصفات سيارة جاكوار

تتمتع سيارة جاكوار E-pace بالكثير من المواصفات العالية، حيث أنها صغيرة في الحجم، بها محرك سعته 2000 CC، قوة 250 حصان، طولها الكلي هو4.395 متر، ويبلغ سعة التخزين 577 لتر، بها وسائد هوائية لكي تحمي الركاب والسائق في حالة حدوث حوداث، يوجد بها مصابيح ليد من الأمام والخلف، وبها فتحة في السقف، ويوجد بداخل السيارة تكييف هواء، وبها مقاعد أمامية مصنعة من الجلد الفاخر، فهي من الداخل مصممة بتصميم مميز جداً.