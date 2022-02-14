اسطورة السيارات.. تويوتا تندرا 2022 الفخمة في السعودية بشكلها الجديد بمواصفات جبارة واسعار رائعة

اسطورة السيارات.. تويوتا تندرا 2022 الفخمة ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون كثيراً عن سيارة قوية تتحمل المصاعب على طرقا المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت الشركة اليابانية تويوتا واحدة من أحدث سياراتها والتي جاءت ومعها العديد من المواصفات والمميزات التي يريد كل فرد أن تكون بالسيارة الخاصة به، ونحن سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية، فبعد أن تم الإعلان عن وجودها في سوق السيارات السعودي بدأت عمليات البحث تنهال حول ذلك.

اسطورة السيارات.. تويوتا تندرا 2022 الفخمة

سيارة تويوتا تندرا 2022 من السيارات التي تمتلك الكثير من المواصفات والمميزات الذي لا مثيل لها والذي تتضمن الآتي:

تمتلك السيارة محرك 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات ويولد قوة 348 حصان.

قوة عزم دوران السيارة تصل إلى 549 نيوتن متر وبها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

تبلغ قوة السحب للسيارة 12000 رطل، بالإضافة إلى أنها تتمتع بهيكل قوي جداً يستطيع الحركة في جميع الطرقات الواعرة.

بالسيارة جنوط رياضية متعددة الأحجام تبدأ من 18 بوصة إلى 20 بوصة.

ويأتي الصندوق الخلفي لها بأحجام متنوعة منها 5.5 قدم و6.5 قدم و8.1 قدم.

السيارة تكون مزودة بمكابح تعمل لمنع الانغلاق كما أنها سوف تعمل بنظام إي بي إس.

تتمتع بنظام تحكم للسيطرة على نمط القيادة بجانب الوسائد الهوائية التي تمنع من حدوث الصدمات.

يوجد في السيارة الكثير من المزايا مثل توفير مشغل سي دي وراديو مدمج بجانب مشغل سي دي وشاشة بقياس 12 بوصة.

تكون من ضمن السيارات المتوفرة في السوق المحلي والعالمي نظراً لاحتوائها على الكثير من التجهيزات المتعلقة بنظام الأمان بالقيادة بالطرقات الصعبة.

سعر سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

يبحث معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سعر سيارة تويوتا تندرا 2022، وقد يبدأ سعر النسخة الأولى منها يتراوح من 134 ألف و847 ريال سعودي.

أما بالنسبة لنسخة السيارة 4*2 فقد يبدأ سعرها من 136 ألف و260 ريال سعودي، وسعر أغلى فئة والذي تحتوي على حجم صندوق بها نحو 1794 قدم بسعر يبدأ من 1228ألف و280 ريال سعودي، ومن الآن يمكن لجميع العملاء في المملكة الحصول على السيارة.