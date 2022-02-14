أقوي عروض تخفيض سيارة شانجان cs85 في السعودية السيارة الأكثر مبيعات بمواصفات ومميزات خياليه

أقوي عروض تخفيض سيارة شانجان cs85 في السعودية السيارة الأكثر مبيعات، حرصت شركة صالح للسيارات في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية أن تقوم بتوقير عروض تخفيض هائلة على سعر سيارات شانجان cs85 للموديل الجديد 2022 بشكل كلي في الأسواق العالمية وكذلك السعودية، وهذه السيارة تنتمي لأنواع السيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة، ومهام كثيرة، وقد تمكنت هذه السيارة من كسر حاجز الخوف للعملاء الذيم يقوموا بشراء السيارات الصينية، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة.

عروض تخفيض سيارة شانجان cs85 في السعودية

حرصت مجموعة صالح للسيارة بالمملكة العربية السعودية بتقديم عرض مميز للغاية في تخفيض سيارات شانجان الجديدة فقد يصل سعرها حتى 98 ألف ريال سعودي وتصل حتى 93.900 ريال سعودي.

مواصفات سيارة شانجان cs85

تأتي السيارة بمحرك قوي للغاية ينتج عنه قوة تصل نحو 244 حصان.

وذات عزم دوران يصل حتى 360 نيوتن لكل متر، والسيارة يوجد بها ناقل حركة أتوماتيك يعمل بنحو 8 سرعات متنوعة، وسعة المحرك تصل نحو 2 لتر.

أما بالنسبة لسرعة السيارة إلى جانب الثبات القوي حتى 100 كم ويتم هذا بغصون 7.5 ثانية.

وتستهلك معدل وقود نحو 13.9 كيلو متر للتر.

أبعاد السيارة تبلع نحو الطول يبلغ حوالي 4.720 ملم، أما بالنسبة للعرض يبلغ نحو 1.845 ملم، والارتفاع يصل نحو 1.665 ملم، كما أن طول العجلات يبلغ حوالي 2.705 ملم.

كما أن يوجد بالسيارة نظام خاص بالتثبيت ونظام آخر متعلف بالتحذير عند السير على النقاط العمياء.

كما أنها تدعم وجود مكابح للانغلاق ونظام خاص للمساعدة في الصعود فوق المرتفعات.

السيارة تدعم وجود مكابح ونظام خاص بمراقبة ضغط الهواء بداخل الإطارات.

كما أن يوجد بها نظام خاص بالقفل الآلي لأبواب السيارة.

مميزات سيارة شانجان cs85