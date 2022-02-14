كم بالريال السعودي .. سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية 2022 وأهم مواصفاتها من الداخل والخارج

تحتوى شركة كيا مكانة كبير بين انواع السيارات في مختلف العالم، وهذا مع جعل الجميع يبحث داخل المملكة العربية السعودية عن سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية، وتعتبر سيارة كيا سبورتاج من السيارات المميزة من الحيث كلًا من الجودة والسعر، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

لا يمكننا أن نبحث عن سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية، ولا نعلم مواصفات تلك السيارة الرائعة، وتتمثل تلك المواصفات الرائعة للسيارة في النقاط التالية:

يبلغ طول السيارة نحو 183.5 بوصة أما عن عرضها فيصل إلى 73.4 بوصة بارتفاع 65 بوصة، أما عن طول قاعدة العجلات فيبلغ 108.4 بوصة.

محرك السيارة يتوافر بأربع بدائل مختلفة يمكنك الاختيار من بينها:

الاختيار الأول: تأتي السيارة بمحرك بنزين TGDI والذي يأتي بشاحن توربيني، ويحتوي على 4 أسطوانات، وتبلغ سعة هذا المحرك 1.6 لتر، كما يعمل المحرك بقوة 177 حصاناً، ويصل الحد الأعلى لعزم دورانها إلى 265 نيوتن/متر، وتتصل السيارة بناقل مانيوال من 6 سرعات، أو يوجد ناقل أوتوماتيك للسيارة ثنائي القابض يتكون من 7 سرعات.

الاختيار الثاني: المحرك ديزل يأتي بسعة 2.0 لتر، كما يعمل بقوة 183 حصاناً، أما عن الحد الأقصى لعزم دوران فهو 417 نيوتن/متر، وتتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

الاختيار الثالث يحتوي على محرك بنزين هجين يعمل بنظام E-Handling، وهو مشابه للتيربو ذي الأسطوانات الرباعية، أما عن سعته فيأتي بسعة 1.6 لتر، ويتصل بمحرك كهربائي يقوم بإنتاج 169 كيلوواط.

الاختيار الرابع: تأتي السيارة بمحرك هجين Plug-in-Hybrid، يقوم بإنتاج 137 كيلو واط، أما عن عزم الدوران بها هو 416 نيوتن/متر، و195 كيلو واط، وعزم دوران 350 نيوتن/متر.

سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية

تتمثل سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية في النقاط التالية: